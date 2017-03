Haïti - Actualité : Zapping politique...





Intervention chirurgicale d’urgence à Cuba :

Sur fond d’émotions et de solidarité, la Première Dame d’Haïti, Martine Moïse, a accompagnée à l'Aéroport International Toussaint Louverture, les parents de Midshaïna Keyla Charles âgée de 6 ans qui souffre d'une tumeur au cerveau, pour une intervention chirurgicale d'urgence à Cuba. Notez que la prise en charge de cette lourde opération, a été assumée par le bureau de la Présidence.



Moïse appelle les députés à faire confiance au PM :

En marge des funérailles collectives célébrées sur la place d’Armes des Gonaïves, et malgré les tristes circonstances, le Chef de l’État a lancé un appel aux députés pour qu’ils accordent un vote de confiance au Premier Ministre nommé Jack Guy Lafontant, en ratifiant sa Politique Générale http://www.haitilibre.com/docs/declaration-de-politique-generale-lafontant.pdf lors de l’Assemblée, qui devrait se tenir ce lundi 20 mars 2017 à 1h00 p.m.



Mirlande Manigat, vente signature :

Vendredi à l’Université Quisqueya, Mirlande Manigat a signé son dernier ouvrage intitulé « Les amendements dans l’histoire constitutionnelle d’Haïti ». Dans ce livre, Mme Manigat apporte ses lumières sur les différentes tentatives d’amendement de la Constitution d'Haïti.



Crise alimentaire vers une réponse effective d'urgence :

Samedi matin une délégation de « Food For The Poor » composée de membres du Conseil de l'institution ainsi que de certains cadres, s'est rendue à Jérémie pour rencontrer des responsables religieux et de le Société Civile dans le but d'adresser la grande crise alimentaire à laquelle fait face la Grand'Anse et d'établir des stratégies de réponse effective face à l'urgence.



La Première Dame à Fort-Liberté :

Samedi, la Première Dame Martine Moïse, était à Fort-Liberté (Département du Nord-Est) pour participer à la messe de célébration de Saint Joseph, à l’occasion de la fête patronale de cette commune et souhaité « Bonne fête à tous les Fort-Dauphinois et Fort-Dauphinoises. »



Prévisions d’inflation :

Les prévisions d’inflation en Haïti, indiquent une baisse en glissement annuelle s’établissant à 13,9% en février, 13,8% en mars et 13,6% en avril 2017. En rythme mensuel, l’inflation devrait se situer à +1,1% en février, +0,8% en mars et +0,7% en avril 2017. Ces prévisions du Ministère des Affaires Étrangères, sont basées essentiellement sur le passé récent de l’inflation.



