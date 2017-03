Haïti - FLASH : Jacques Guy Lafontant présente son énoncé de Politique Générale





Ce lundi, en présence de 88 députés, le Premier ministre nommé, Jacques Guy Lafontant, accompagné de son cabinet ministériel s'est rendu à la Chambre des député pour la présentation de son énoncé de politique générale http://www.haitilibre.com/docs/declaration-de-politique-generale-lafontant.pdf , après avoir reçu un vote de confiance au Sénat de la République avec 20 sénateur pour, 0 contre et 7 abstention au terme du séance qui s'est terminé le lendemain à 6h30 du matin http://www.haitilibre.com/article-20375-haiti-flash-l-enonce-de-politique-generale-est-accepte-par-le-senat.html



Des discussions houleuses ont eu lie suite à la présentation du rapport de la commission chargée d'étudier les pièces du PM appointé, soulevant des question sur le paiement de ses impôts fait à la dernière minutes pour 5 ans, sa nationalité, des passeports manquants de 1990 à 1997 (sur son CV le PM a fait des déplacements à l'étranger pour cette période), sa patente non payé pour une période, des anomalies...



Ensuite le Président de la Chambre des député a voulu passer au point suivant qui est la présentation de son énoncé de politique générale mais a été contraint de faire un huis clos suite à une mésentente entre l'assemblée des députés, le bureau, et 2 députés qui sont non-signataires du rapport, Sinal Bertrand (Fanmi Lavalas) et Jean Marcel Lumerant, ces derniers ayant beaucoup de réserve ont fait valoir le fait que le PM n'est pas éligible, vu les faits sus-mentionnés, et veulent un débat sur le rapport...



Ces deux députés avaient également demandé que le dossiers de chaque ministre soit soumit avant même la présentation de l'énoncé de politique générale, et que la séance soit ajournée, demande qui a dans un premier temps été rejeté.



À 17h30 la séance a repris, reprenant le débat et soulevant un point de droit, que le nombre de ministres et le nom des ministères de respecte pas une loi de 2008 voté à la chambre des députés... mais déclare ne pas avoir de problème avec ses membres, demandant ajournement de la séance et renvoyant le PM à faire les modifications demandées pour se conformer à la loi, entre autres... réclament de nouveau le dossiers de chaque ministre se référant à la loi. Ensuite il a été porté la la connaissance du député Sinal Bertrand que les dossiers de chaque ministres était disponible au niveau de la commission.



À 19h00 après toutes ces discussion, le Président de la Chambre a déclaré "[...] le bureau estime sur la que sur la question du rapport de la commission, que l'assemblée est édifiée. Et sur ce j'invite le Premier ministre à gravir la tribune pour présenter l'énoncé de sa déclaration de politique générale [...]" s'en est suivi d'un désordre complet au niveau de la chambre... forçant le PM a quitté la tribune en attendant le retour au calme.. À 19h07 le PM nommé a été en mesure de prendre la parole.



Composition du cabinet ministériel :

http://www.haitilibre.com/article-20353-haiti-flash-pas-de-quorum-au-senat-composition-du-cabinet-ministeriel.html



Qui dont les ministres :

http://www.haitilibre.com/article-20358-haiti-flash-qui-sont-ces-nouveaux-ministres.html



HL/ HaïtiLibre