Haïti - FLASH : Tentative d’assassinat de Jean-Bertrand Aristide





Hier lundi vers 2h00 de l’après-midi, le cortège de l’ex-Président Jean-Bertrand Aristide encadré par deux véhicules des forces de l’ordre (PNH et CIMO) a essuyé des tirs, dont on ignore l’origine. L’agression s’est produite au bas de Lalue (entre Piyay Market & ex Chatelain Tour), alors qu’Aristide revenait de son audition comme témoin devant le juge d'instruction Jean Wilner Morin, dans le cadre de l’affaire de blanchiment qui implique l’ancien Commissaire de police, Jean Anthony Nazaire http://www.haitilibre.com/article-20384-haiti-justice-une-fois-de-plus-aristide-ne-s-est-pas-presente-devant-la-justice.html



« [...] des coups de feu ont été tirés directement sur le véhicule dans lequel se trouvait Aristide » a déclaré Ira Kurzban, un avocat de Miami qui représente Aristide, il y avait du sang visible sur le pare-chocs avant droit et le phare du véhicule, ajoutant « Dieu merci, personne n'a été tué [...] »



« Aristide est indemne, mais un agent de sécurité a été blessé ainsi qu'au moins un sympathisant Lavalas » à déclaré un membre du directoire de Famni Lavalas.



Me Mario Joseph un autre des avocats d’Aristide assimile cette agression à une « tentative d’assassinat » de l’ancien Président.



Le juge Poyo de Croix des Missions, a fait un constat de traces de sang sur la voiture de l’ex-Président.



Des manifestations violentes de partisans d'Aristide ont eu lieu dans les rues de Port-au-Prince après les nouvelles de la tentative d’assassinat de leur leader et des jets de pierres et des affrontement avec les policiers ont été rapportés.



