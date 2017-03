Haïti - FLASH : L'énoncé de Politique Générale est accepté par la Chambre des Députés





Après un début de séance houleux sur le rapport de la commission chargée de vérifier les pièces du Premier ministre nommé Jack Guy Lafontant http://www.haitilibre.com/article-20419-haiti-flash-jacques-guy-lafontant-presente-son-enonce-de-politique-generale.html le PM nommé avait pu présenter l'énoncé de sa déclaration de Politique Générale.



Cette dernière a ensuite été sujet d'un débat où les députés avait 5 minutes chaque pour exprimer leur idées, poser des questions au Premier ministre nommé, soulevant les manquements pour leur commune respectif, présentant leur doléances... et le PM répondant à leur question et faisant au besoin de nouvelles promesses...



Puis a été lu l'article 158 de la Constitution 1987 amendée "Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d’un vote de non confiance par l’une des deux (2) Chambres, la procédure recommence," avant de passer au vote.



Un peu plus organisé qu'au Sénat le débat a eu lieu par département mais a quand même duré plus de 12 heures !



Le PM avait besoin de 60 voix pour que son énoncé de Politique générale soit accepté.



Ce mardi à 9h04 le vote a eu lieu, l'énoncé de Politique général du Premier ministre nommé Jack Guy Lafontant a obtenu à la Chambre des députés , 95 pour, 6 contre, 2 abstentions.



"La déclaration de politique général du Premier ministre Monsieur Jack Guy Lafontant est adopté 95 voix pour, 6 contre, 2 abstentions, et le bureau présente ses félicitations au Premier ministre et nous invitons le Premier ministre et les membres de son gouvernement à se mettre au travail dans l'immédiat pour pouvoir adresser les problèmes du pays. merci et bonne chance," a déclaré le Président de la Chambre des Députés



Maintenant le Premier ministre nommé doit être installé en ses fonctions par le Président de la République Jovenel Moïse.



