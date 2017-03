Haïti - AVIS : L'Argentine offre la résidence temporaire aux haïtiens victimes...





Lundi la Direction Nationale des migrations en Argentine, a publié dans le journal officiel argentin, sa décision d’autoriser pour une durée de 6 mois, « l'octroi de la résidence temporaire [...] aux ressortissants de la République d'Haïti » victime entre autres du passage de l’ouragan Matthew...



Pour bénéficier de cet décision, les demandeurs haïtiens doivent être entrés en Argentine en tant que touristes avant le 1er Mars 2017 et présenter un passeport ordinaire en cours de validité, une preuve d'entrée officiel dans le pays, un certificat d'absence de casier judiciaire et la déclaration juridique d'absence de casier judiciaire international.



Si la personne a des enfants à charge, « elle doit prouver le lien de filiation en présentant le ou les certificats de naissance(s) dûment légalisé(s) par le consulat argentin ou l’apostille de la Convention de La Haye ou légalisés par le consulat d’Haïti accrédité en Argentine. »



Le gouvernement argentin justifie sa décision par le fait qu'« Haïti a souffert ces dernières années d'impacts directs et des conséquences de catastrophes naturelles répétées. »



SL/ HaïtiLibre