Haïti - FLASH : L’autobus de l’équipe du Baltimore de Saint Marc, attaqué, pillé et incendié...





Dans la nuit du dimanche à lundi 20 mars, sur la National #1 au niveau de Puilboreau, des individus armés non identifiés ont attaqué et incendié 3 véhicules dont l’autobus appartenant à l’équipe du Baltimore de Saint Marc qui transportait les joueurs de l'équipe de football, qui revenaient de Ouanaminthe où ils avaient joué un match contre l’équipe locale.



Les bandits ont incendié l’autobus après avoir fait descendre les joueurs et les avoir dépouillé de leurs objets de valeurs et de l’argent qu’ils avaient en leur possession sous la menace de leurs armes, avant de prendre la fuite...



BF/ HaïtiLibre