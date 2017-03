Haïti - Politique : Cérémonies d’investiture et d’installation du Premier Ministre





Mardi le Président Jovenel Moïse en présence entre autres de son épouse Martine, du Président de l'Assemblée Nationale, le Sénateur Youri Latortue, du Président de la Chambre des Députés, Cholzer Chancy, du Président de la Cour de Cassation, Me Jules Cantave, du Premier ministre démissionnaire, Enex Jean-Charles, du gouvernement démissionnaire, des membres du Corps diplomatique et consulaire, des membres d'organisations politiques a procédé à l’investiture au Palais National et à l’installation à la Primature du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant.



Le Chef de l'État a d'abord salué la ratification du Premier Ministre et déclaré « […] Aujourd’hui, l’investiture de ce Gouvernement se fait sous le signe de la gravité. Chaque membre du gouvernement doit cultiver en permanence une haute conscience de ses responsabilités. Chacun doit comprendre que le changement à mettre en œuvre nécessite la rigueur, le sens du devoir, l’honneur, et l’incorruptibilité. Nous avons un devoir d’exemplarité. Changer les autres c’est d’abord se changer soi-même.



Mesdames, Messieurs les ministres, dites-vous bien que vous êtes au service de la Nation. Seulement au service de la Nation. Vous allez œuvrer pour une saine distribution de la justice, pour une justice juste et impartiale. Une justice dépolitisée.



Le peuple a choisi le changement, il nous revient maintenant de le mettre en œuvre en réformant en profondeur le pays.



Le temps ne se fait pas attendre. Sur les 60 mois de mandat dont nous disposions, il ne nous reste que 58 mois et 17 jours. Je vous exhorte à détester la corruption et admirer la culture du résultat. Chaque seconde, chaque minute et chaque heure comptent.



Je vous exhorte à détester la corruption et admirer la culture du résultat. Nos maigres ressources vont servir à résoudre les problèmes de la population et non à enrichir quelques uns.



Mesdames, messieurs les ministres, par delà vos origines politiques, sachez que vous êtes là pour servir Haïti et le peuple haïtien […] »



Le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, tout en saluant le support inconditionnel du Président Moïse, ainsi que la confiance placée en lui, a, pour sa part, promis l'inauguration, en conformité avec la vision de changement du Chef de l’Etat, des grands chantiers économiques, sociaux, environnementaux.



« […] Engagé à côté du Président, pour transfigurer, moderniser l’état et répondre aux desiderata du peuple haïtien [...] la décentralisation sera au centre des préoccupations de mon gouvernement."



Mon équipe va maintenir le climat nécessaire à la stabilité du pays et à l’ouverture des grands chantiers promis par le Président lors de sa longue campagne électorale » au niveau économique il a déclaré que seront prise « les mesures nécessaires pour élargir l’assiette fiscale tout en réduisant le train de vie de l’État. Tous les éléments de production nationale, généralement quelconque, seront utilisés comme moyen de dynamiser la croissance. »



Au niveau de la santé il a indiqué « Nous mettrons tout en œuvre pour offrir des soins de qualité à travers le relèvement du plafond des prestations à tous les niveaux du système » pour la sécurité il promet de veiller « à ce que la sécurité ne soit pas un luxe mais un élément séculier à la portée de toutes et de tous. » disant croire « que le rêve haïtien est possible et qu’il ne peut l’être sans l’unité de ses filles et de ses fils. »



