Haïti - Politique : Installation du nouveau Ministre de la Justice





Mercredi, le Premier Ministre Jacques Guy Lafontant en présence de nombreuses personnalités notamment : Me. Jules Cantave, le Président de la Cour de Cassation, de l'Inspecteur Michel-Ange Gédéon, Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), de Me. Sonel Jn. François et de Me. Constant Lionel Bourgouin, respectivement Directeur Général de l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) et Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), a procédé à l’installation de Me Heidi Fortuné comme nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.



Dans son intervention, le Chef du Gouvernement a dit miser sur le nouveau ministre pour prendre des actions concrètes à même de renforcer la justice.



Dans ses propos de circonstance, après les remerciements d'usage, le nouveau Ministre Fortuné a promis de lutter contre la détention préventive prolongée et a dit compter sur la collaboration de tous les employés afin de mener à bien sa mission.



Me. Heidi Fortuné qui a eu une longue carrière de Magistrat au sein du système judiciaire dans le Nord, notamment comme Juge d’instruction au Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien et membre de la Commission Présidentielle sur la Détention Préventive Prolongée en 2016, remplace à ce poste Me Camille Junior Edouard Ministre, installé sous le Gouvernement Privert-Jean-Charles.



HL/ HaïtiLibre