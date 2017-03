Haïti - FLASH : Démission de Me Jean Danton Léger





Suite à l’installation du nouveau Gouvernement Moïse-Lafontant, le Commissaire du Gouvernement près du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Me Jean Danton Léger, dans une lettre datée de mardi, a remis sa démission au nouveau Ministre de la Justice Me Heidi Fortuné http://www.haitilibre.com/article-20440-haiti-politique-installation-du-nouveau-ministre-de-la-justice.html



Extrait de la lettre de démission de Jean Danton Léger :

« Son Excellence

Me Heide Fortuné

Ministre de la Justice,



[...] Le Commissaire du Gouvernement Près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince [...] salue votre avènement à la tête du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, à un moment où l'arbre de la Justice nationale, nonobstant les efforts mastodontes du Ministre sortant Me Camilee Junior Edouard et les efforts surhumains du Parquet et du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, sans négliger les autres Parquets de la République, attend toujours la promesse des fleurs.



Aussi, saisit-il l'heureuse prérogative qui lui est offerte pour vous informer qu'il entend donner sa démission, et comme de fait donne sa démission, comme Commissaire du Gouvernement Près le Tribunal de Première Instance : motifs pris de ce qu'en tant Exécutant et Exécuteur de la politique pénale du Gouvernement provisoire Jean-Charles (Administration Privert - Jean Charles), il croit qu'il est de bon ton qu'il fasse place nette ; pour faciliter le nouveau gouvernement dans le choix d'un autre Commissaire susceptible d'appliquer la politique pénale du nouveau gouvernement [...]



Espérant que le programme 'Santé Prisonnier' instauré dans les prisons à travers des foire médicales ; l'organisation de dignes funérailles en faveur des prisonniers morts au Pénitencier Nationale ; le programme de réhabilitation et de réinsertion des prisonniers à travers des ateliers de formation en broderie, art florale, cuisine, pâtisserie, haute couture, informatique, assistance psychologique en faveur de nos détenues de la prison civile des femmes à Cabaret ; Ebénisterie, menuiserie [...] carrelages [...] pour les prisonniers du Pénitencier Nationale ; le combat acharné contre l'épineux problème de la détention préventive prolongé et la démarche incessante en vue de l’approvisionnement de la nourriture et des médicaments pour les prisonniers ne s'arrêtent pas en si bons chemins [...]



Mag Jean Danton Léger, av.

Commissaire du Gouvernement. »



HL/ HaïtiLibre