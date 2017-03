Haïti - Politique : Pierre Marie Du Mény nouveau Ministre du Commerce





Le renforcement du contrôle de qualité, la finalisation de la politique industrielle, l’élaboration d’un plan de déploiement des micro-parcs industriels, l’implémentation du tarif commun et la facilitation de l’intégration complète d’Haïti au marché régional, constitue entre autres, la feuille de route que le Premier Ministre Jack Guy Lafontant a transmit au nouveau Premier Ministre du Commerce et de l’Industrie (MCI) Pierre Marie Du Mény lors de son installation par le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Heidi Fortuné



S’adressant aux fonctionnaires et contractuels du MCI pour la mise en œuvre avec succès de cette feuille de route le Ministre Du Mény a déclaré « C’est à vous qu’il revient la charge de vous approprier cette feuille de route et de m’aider à la mettre en œuvre dans le meilleur délai. Ce, pour permettre au ministère de remplir les fonctions et les missions qui sont les siennes au regard des engagements contractés par le gouvernement devant le Parlement » soulignant qu’il allait s’évertuer à redonner la vitalité et la visibilité au Ministère.



« Un plan de relance du Ministère sera élaboré, suite à un état des lieux qui sera réalisé par une Commission qui rentrera en fonction dès demain (jeudi). Parallèlement, les différents directeurs et coordonnateurs de projets et de programmes seront appelés à déposer au secrétariat du Ministre, dans les 48 heures, un rapport complet sur la situation des différents organismes, programmes, directions, unités et coordinations de projets » a indiqué le nouveau Ministre ajoutant que cette décision était valable tant pour le Ministère que pour ses organismes déconcentrés.



Le Ministre a promis de s’engager à renforcer le contrôle de qualité sur les produits alimentaires en engageant une lutte sans merci contre la contrefaçon, les produits frelatés et l’altération. Il reconnaît que bon nombre de défis seront à relever dans les domaines de la normalisation et du contrôle de qualité « L’implication des différents cadres techniques du Ministère et des différentes parties prenantes du secteur privé sera nécessaire à la création d’un corps d’inspecteurs appelé à se déployer sur le territoire national ».



Le Premier Ministre dans sa déclaration de Politique Générale http://www.haitilibre.com/docs/declaration-de-politique-generale-lafontant.pdf , a fait du développement du commerce et de l’industrie une priorité pour son administration. Ghisler Dugas, le Directeur Général du MCI est convaincu que cet objectif est en parfaite adéquation avec le mission du Ministère qui consiste principalement à renforcer et mettre en œuvre un dispositif rationalisé d’accompagnement du secteur privé et de protection des consommateurs, plaidant pour que le MCI soit doté des moyens de sa politique.



