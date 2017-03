Haïti - Actualité : Zapping politique...





Contrôle des subventions de l’Administration Publique :

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le Président Jovenel Moïse, promet d'exercer un contrôle strict sur l'utilisation des subventions de l’Administration Publique dans les budgets des ministères dont l’utilisation jusqu’à présent était discrétionnaire. Il a passer une résolution en Conseil des Ministres mercredi pour exiger entre autres que les listes des organismes bénéficiaires de subvention, les lieux d'exécution des projets et les montants octroyés, soient transmit à la Présidence. L'Arrêté portant sur les subventions de l'administration publique a été publié dans le journal officiel « Le Moniteur » N°45.



Vers la réduction du temps de travail des policiers :

En début de semaine, Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), a rendu une visite au commissariat de Port-au-Prince. Il a résolu sur place plusieurs problèmes ponctuels et a aussi informé le personnel que son équipe travaillait sur plusieurs dossiers relatifs aux conditions de travail des policiers, des avantages sociaux et même de l'horaire de travail qui devrait passer de 12 à 8 heures par jour.



Le Ministre de la justice visite ses employés :

Jeudi, Heidi Fortuné, le nouveau Ministre de la justice http://www.haitilibre.com/article-20440-haiti-politique-installation-du-nouveau-ministre-de-la-justice.html a rendu une visite aux différents employés de l'Institution. Par cette visite de près de deux heures, il voulait s'enquérir du fonctionnement des différentes Directions et échanger avec les employés en vue d'être mieux imbu de leurs cahiers de charges.



Le BCEN a entendu les contestations :

Le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) a déjà entendu les 174 cas de contestation pour les élections locales, selon la cheffe de service du BCEN, Merline Fleurant. Elle informe que les deux contestations pour les législatives seront entendues la semaine prochaine.



Mme Chantal Laroche décorée par la France :

Mercredi soir, l’Ambassadrice de France en Haïti, Elisabeth Beton Delègue a procédé à la remise de l’Ordre National du Mérite à Mme Chantal Laroche, présidente de l'Alliance Française du Cap haïtien à la résidence de France.



La Commission de Développement Frontalier rencontre Moïse :

Jeudi le Président Jovenel Moïse a rencontré une délégation de la Commission de Défense et de Développement Frontalier de la Chambre des Députés.



HL/ HaïtiLibre