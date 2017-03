Haïti - Politique : La nouvelle Ministre de la Santé promet...





Le Dr Marie Gréta Roy Clément, la nouvelle Ministre de la Santé Publique et de la Population, installée mercredi par le Premier Ministre Jack Guy Lafontant, a promis de revitaliser le secteur de la santé en Haïti et affirmé « Corriger, amender, innover, améliorer sont les verbes que nous allons conjuguer à tous les temps au cours de mon passage à la tête du Ministère de la Santé [...] »



La Ministre Clément promet d’agir afin de redorer le blason d’un secteur fragilisé par des grèves intestines à répétition et des centres hospitaliers devenus des déserts médicaux. Elle assure que le Ministère va assurer le leadership du secteur et invite les partenaires « à continuer à offrir leur appui technique et financier, mais également à réajuster leur assistance suivant les priorités du ministère. »



Elle dit vouloir également que les interventions sur le terrain se fassent en conformité avec les activités des Directions Départementales de la santé (DDS), aligné sur les réalités de chaque entité.



Conscientes des nombreux défis qui l'attendent, entre les promesses du Président Moïse et la feuille de route du Premier Ministre, elle compte convaincre le Parlement de la nécessité urgente de revoir la redistribution du budget national en permettant au Ministère de la Santé de se rapprocher des 15% recommandés par l’Organisation Mondiale de la santé (OMS), afin d’être en mesure de réaliser les nombreuses promesses de campagne du Président Moïse traduites dans l’énoncé de Politique Générale du Premier Ministre Lafontant qui avait mentionné 19 engagements « [...] Pour concrétiser les promesses de campagne du Président de la République et réaliser les grands objectifs stratégiques inscrits dans son discours d’investiture, en matière de santé publique, mon gouvernement orientera ses interventions vers 19 actions :



l’amélioration de l'accès aux soins de santé avec la construction ou la réhabilitation des infrastructures sanitaires ;



le renforcement des capacités managériales du Ministère de la Santé Publique et de la Population ;



le fonctionnement optimal des institutions, en termes de gestion des services et des ressources disponibles ;



le renforcement du centre ambulancier national ;



le renforcement de la prise en charge des urgences au niveau des hôpitaux départementaux ;



la transformation de certains hôpitaux en hôpitaux universitaires et particulièrement en dehors de Port-au-Prince ;



le renforcement des programmes prioritaires de santé visant les groupes les plus vulnérables, tout en améliorant la qualité de la prise en charge des pathologies et maladies courantes ;



l’ accélération de la lutte pour l’élimination du choléra ;



la consolidation des acquis des programmes de lutte et de prévention contre les maladies transmissibles et l’intensification de la lutte contre les maladies émergentes et endémiques ;



le renforcement des actions de prévention, de promotion de l’hygiène et de l’assainissement ;



le renforcement de la médecine dentaire ;



l’encadrement des praticiens de la Médecine traditionnelle et la mise en place des programmes de formation sur les plantes médicinales ;



la mise en place d’un programme d’assurance maladie universelle ;



la mise en oeuvre de la politique nationale de Pharmacie et des médicaments ;



la réforme de la gestion hospitalière;



la mise en place du programme de santé communautaire ;



le renforcement des programmes prioritaires, comme ceux de la santé de la mère et de l’enfant, afin de réduire la mortalité materno-infantile ;



l’organisation des Etats généraux de la Santé afin d’identifier les stratégies qui permettront à notre pays de disposer d’un système de santé au moins comparable à ceux de nos voisins de la Caraïbe ;



la révision de la grille salariale du Personnel hospitalier.



Pour y arriver, outre les moyens financiers et les infrastructures adéquates, un partenariat entre les universités publiques et les hôpitaux est nécessaire. Des politiques vont être menées en vue de renforcer les formations de base et d'augmenter le nombre de nos spécialistes en médecine. »



Télécharger la Politique Générale : http://www.haitilibre.com/docs/declaration-de-politique-generale-lafontant.pdf



HL/ HaïtiLibre