Haïti - Actualité : Zapping politique...





23 millions de promesses... :

Norma Powell, Directrice Générale du Centre de Facilitation des Investissements (CFI) a fait savoir que pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2016-2017, le CFI avait reçu 9 projets d’investissement pour un total de 23 millions de dollars américains.



Lauréats du concours de la chanson francophone :

Jeudi soir, sélectionnés aux quatre coins d'Haïti grâce au réseau des Alliances françaises, 13 auteurs compositeurs et interprètes de talent ont disputé la grande finale à l’Institut Français, devant un prestigieux jury. Un grand bravo à Judeline Cetanus, lauréate dans la catégorie interprète, ainsi que Jeffte Saintermo et Guy Amos Marcelin, lauréats ex aequo dans la catégorie auteur-compositeur-interprète.



UE-Haïti : Importante réunion budgétaire :

Vendredi, dans le cadre du 11eme Fonds Européen de Développement (11ème FED) a eu lieu la réunion intersectorielle de formulation du Programme appui budgétaire au gouvernement haitien SBC II (State Building Contract). Ont pris part à cette réunion, les responsables de la Délégation de l'Union européenne en Haiti, le Bureau de l’Ordonnateur National, les Ministères de l'Économie ; de l'Intérieur ; de la Planification et de l'Éducation Nationale, l'OMRH, le CNMP et l'ULCC.



Le corps diplomatique salue le nouveau Gouvernement :

Vendredi le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a reçu la visite de courtoisie de plusieurs diplomates étrangers basés en Haïti : le Chargé d’Affaires des États-Unis d’Amérique (USA) à Port-au-Prince, le diplomate Brian Shukan ; l’ambassadeur du Brésil en Haïti, Fernando de Mello Vidal ; la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’Organisation des nations unies (ONU) et Mme Sandra Honoré, Cheffe civile de la Mission des nations unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah).



Antonio Rodrigue, 165e Chancelier :

Antonio Rodrigue, nouveau Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes, le 165e Ministre des Affaires étrangères du pays a été installé dans ses fonctions, mercredi, par le nouveau Ministre de la Défense, Hervé Denis. Diplomate de carrière, avec plus de 30 ans d'expérience, Antonio Rodrigue entend travailler ardemment pour le renforcement de l’appareil diplomatique et le rendre plus utile à la Nation.



L’UE se réjouit du nouveau Gouvernement haïtien :

L'Ambassadeur Vincent Degert de la délégation de l'Union européenne en Haïti s’est réjouit de l'entrée en fonction du gouvernement du Premier Ministre Lafontant. Il estime que le nouveau Chef du Gouvernement va devoir appliquer une politique ambitieuse et courageuse pour relancer l’économie d’Haïti tout en souhaitant une stabilité gouvernementale durant les 5 prochaine années afin de faciliter la coopération avec les pays amis.



HL/ HaïtiLibre