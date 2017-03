Haïti - FLASH : Arrestation en RD du #2 du gang de Clifford Brandt





Samedi, suite à une requête de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), dans le cadre d’une mission spéciale, la police Dominicaine accompagné d’agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a mené une opération au cours de laquelle elle a procédé à l’arrestation de deux ressortissants haïtiens soupçonnés de kidnapping en Haïti, qui faisaient l’objet d’un avis de recherche.



Lors de cette opération un certain Edner Comé, ancien policier aussi connu sous le nom de Jackson Travelino, numéro 2, présumé du gang dirigé par Clifford H. Brandt a été arrêté, après plusieurs années de cavale. Il s’était réfugié en République Dominicaine, très probablement après l’arrestation de Clifford Brandt et était recherché depuis 2012.



Un second individu a également été arrêté, il pourrait s’agir [sous réserve] de Gérald François, un membre du Gang Galil impliqué dans au moins 17 enlèvements.



Ces deux criminels devraient être transférés prochainement en Haïti pour comparaître devant la justice de leur pays.



TB/ HaïtiLibre