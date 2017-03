Haïti - Économie : Le projet de Cimenterie de 300 millions aux Gonaïves, revient dans l’actualité





Après un an d’études (2014) et la pose de la première pierre, en décembre 2015 du projet d’une nouvelle cimenterie « Siman Lakay » dans la localité « La Pierre » 2e section communale des Gonaïves (Artibonite) et l’annonce du début des travaux de construction en janvier 2016 ; le silence était depuis retombé sur cet important projet, qui semblait oublié depuis près de 15 mois...



Rappelons que la construction de la cimenterie « Siman Lakay » d’une capacité proche de 2 millions de tonnes de ciment par année, qui sera construite par les firmes Belge TSE et TPF engineering, nécessite un investissement de 300 millions de dollars américain et permettra de combler une grande partie des besoins d’Haïti, estimés à 4.5 millions de tonnes annuellement. Cette usine devrait créer à terme plus de 2,200 emplois sur le site de production principal (ouvriers, employés et cadres, des divers métiers spécialisés qui bénéficieront de formations adaptées et continues) http://www.haitilibre.com/article-16160-haiti-economie-une-nouvelle-cimenterie-de-300-millions-de-dollars.html



Toutefois, après ce long silence inquiétant, le Sénateur de l’Artibonite Carl Murat Cantave redonne de l’espoir à ce projet. en révélantr avoir participé cette semaine au Palais National à une réunion à laquelle était présent un représentant de la firme belge (TSE) et affirmé, que la compagnie Belge allait présenter dans quelques jours un calendrier d’exécution de ce vaste projet.



