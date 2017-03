Haïti - Politique : Qui est le chancelier Antonio Rodrigue ?





Antonio Rodrigue, le nouveau Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes, 165e Chancelier d’Haïti, installé dans ses fonctions, par le nouveau Ministre de la Défense, Hervé Denis est un Diplomate de carrière, avec plus de 30 ans d'expérience.



Diplômé de l'Institut National de Gestion des Hautes Études Internationales (INAGHEI) il a poursuivi des Études avancées en relations internationales à la prestigieuse École de Diplomatie de Rio Blanco, au Brésil.



Il a débuté sa carrière en Haïti comme cadre au Ministère des Affaires Étrangères, puis en Suisse comme Consul Général de la République d'Haïti à Genève.



Il a été aussi Ministre Conseiller, Chargé d'Affaires a.i., à l'Ambassade de la République d'Haïti en France dans les années 1980, à la Mission Permanente d'Haïti auprès de l'ONU, à New York, où il est resté près de 10 ans, avant d'être transféré à l'Ambassade d'Haïti au Venezuela en 1999, en qualité de Ministre Conseiller, Chargé d'Affaires a.i.



En 2001, Antonio Rodrigue a été nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d'Haïti près le Royaume d'Espagne. Il a été également Ambassadeur et Représentant Permanent-Adjoint près de l'Organisation des États Américains (OEA) à Washington et Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès du Commonwealth des Bahamas.



Il était récemment en poste à Bruxelles (Belgique), en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de l'Union Européenne (UE) et près du Royaume de Belgique (2015), avant de retourner une seconde fois en Espagne, à la tête de la Mission diplomatique haïtienne, fin 2016.



Depuis le 20 mars 2017, Antonio Rodrigue est devenu le nouveau Chancelier d'Haïti, dans le Gouvernement du Premier Ministre Jack Guy Lafontant.



En plus du français et du créole, le Chancelier Rodrigue, parle couramment l'anglais, l'espagnol et le portugais.



HL/ HaïtiLibre