Haïti - Politique : Engagements et défis du nouveau Ministre de l’environnement





Pierre Simon Georges, le nouveau Ministre de l’Environnement installé par le nouveau Ministre de l’Intérieur, le Dr Max Roudolph St Albin a promit de mener une lutte contre la gaspillage, la corruption et de gérer avec austérité et sans complaisance.



Il a annoncé, qu’à la demande du Premier Ministre Lafontant, il a allait mettre en branle dans le meilleur délai un programme de promotion des énergies alternatives au bois, en synergie avec tous les ministères concernés en collaboration avec le Parlement et la société civile.



Le Ministre sortant Dieuseul Simon Desras a dressé la liste de quelques importants chantiers en cours que le nouveau Ministre devra mener à terme, dont entre autres : la création d’un fonds haïtien pour la biodiversité ; la finalisation de la Politique Nationale de lutte contre les Changements Climatiques (PNCC) et l'initiation du processus d’accès au fonds vert du climat...



Le nouveau Ministre devra également appliquer la feuille de route du Premier Ministre Lafontant qui prévoit entre autres : « l'amélioration de la couverture végétale du pays et la faire progresser d’au moins 2 % chaque année [...] proposer une alternative économiquement accessible à la coupe systématique des arbres pour la production de charbon [...] mobiliser les jeunes afin de faire du reboisement de nos terres une réalité [...] »



Rappelons que Pierre Simon Georges a été député de la 45ème législature et ancien Secrétaire Général de la Chambre basse et aussi Trésorier au Conseil Électoral Provisoire (CEP).



HL/ HaïtiLibre