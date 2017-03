Haïti - Politique : Engagements du nouveau Ministre de la Culture





Limond Toussaint le Nouveau Ministre de la Culture et de la Communication installé par la nouvelle Ministre du Tourisme Mme Colombe Emilie Jessy Menos Gessie, a annoncé qu’il mettra l’emphase sur l’éducation artistique et culturelle, en particulier chez les jeunes et sur l’accompagnement et l’encadrement des opérateurs et des entreprises culturels pour une productivité optimale et une protection sociale en leur faveur.



Afin de rehausser l’image d’Haïti à l’échelle internationale, il promet une revitalisation du patrimoine immatériel et la préservation du patrimoine bâti.



« Le Ministère va encourager des partenariats public privé comme modèle pour faire des industries culturelles et créatives le moteur de la croissance » a indiqué le Ministre Toussaint qui affirme vouloir « rendre accessible à tous les haïtiens l’art et la culture ».



Dans le domaine de la Communication le Ministre Toussaint s’engage à travailler en « faveur de l’ouverture et du partage de l’information pour une meilleure visibilité des actions gouvernementales [...] il est primordial qu’il y ait des passerelles de dialogue permanent avec les médias, la population et le pouvoir public dans l’objectif de promouvoir la culture du consensus au sein de l’espace public dans la perspective du renforcement de la démocratie en Haïti. »



« Le Ministère de la Culture et de la Communication va œuvrer pour que les nouvelles Technologies de l’information et de la communication jouent un grand rôle dans la formation de l’opinion publique et deviennent des organes démocratiques qui rapprochent la classe politique des citoyens » a souligné Limond Toussaint qui s’est fixé pour ambition de « [...] mettre le Ministère au service de la Paix, de l’unité nationale dans un élan de modernité afin de rehausser l’image d’Haïti. »



HL/ SL/ HaïtiLibre