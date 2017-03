Haïti - Social : Indice de Développement Humain, Haïti classé 163e sur 188 pays





Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) vient de publier le rapport d’Indice de Développement Humain (IDH) pour 168 pays (2016). Dans ce rapport Haïti se classe au 163e rang.



Rappelons que l’IDH a comme objectif d’essayer de mesurer le niveau de développement des pays, sans en rester simplement à leur poids économique mesuré par le Produit intérieur brut (P.I.B.) ou le P.I.B. par habitant. Il intègre donc des données plus qualitatives. C’est un indicateur qui fait la synthèse (on l’appelle indicateur composite ou synthétique) de trois séries de données :



La santé / longévité (mesurées par l’espérance de vie à la naissance), qui permet de mesurer indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels tels que l’accès à une alimentation saine, à l’eau potable, à un logement décent, à une bonne hygiène et aux soins médicaux.



Le savoir ou niveau d’éducation. Il est mesuré par la durée moyenne de scolarisation pour les adultes de plus de 25 ans et la durée attendue de scolarisation pour les enfants d’âge scolaire. Il traduit la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité à participer aux prises de décision sur le lieu de travail ou dans la société.



Le niveau de vie (logarithme du revenu brut par habitant en parité du pouvoir d’achat), afin d’englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas décrits par les deux premiers indices tels que la mobilité ou l’accès à la culture.



Notez que plus la valeur de l’IDH se rapproche de 1, plus le niveau de développement du pays est élevé.



Suivant ces critères, Haïti avec un IDH de 0.493 sur 1, se classe au 163e rang sur 188 pays Son indice de développement au genre est de 0.593 et son indice de pauvreté multidimensionnelle de 0.242. La République dominicaine, classée 99e, devance largement Haïti avec un IDH de 0.722 sur 1. Elle se classe dans la catégorie des pays ayant un IDH élevé comme la Chine (0,738) Son indice de développement au genre est de 0.990 et son indice de pauvreté multidimensionnelle est de 0.025.



Parmi les pays ayant un IDH faible, seule Haïti fait partie de la région Amérique latine et Caraïbe. Les autres sont surtout des pays venant d’Asie et d’Afrique.



Dans la région le Chili (0.847) et l’Argentine (0.827) sont classé respectivement en 38e position et 45ème position.



La Norvège se classe en première position suivi de l’Australie et de la Suisse. Le Canada et les États-Unis se classent en 10ème position



HL/ HaïtiLibre