Haïti - Sécurité : Moïse à la graduation de la 27ème promotion de la PNH





Lundi, à l’Académie de Police à Frères, le Président Jovenel Moïse, accompagné de la Première Dame, Martine Moïse et du Premier Ministre Jack Guy Lafontant, a assisté, à la cérémonie de graduation de la 27ème promotion de la Police Nationale d'Haïti (PNH), baptisée « Promotion Elite » qui compte 946 policiers dont 80 femmes.



La cérémonie s'est déroulée en présence, notamment, du nouveau Ministre de la Justice, Heidi Fortuné, du Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), Michel-Ange Gédéon, du Directeur de l’École Nationale de Police, Bernard Elie, du Haut Commandement de la PNH, du corps professoral, des parents et amis des gradués.



Le Chef de l’État s’adressant aux nouveaux policiers a déclaré « Par la formation que vous avez reçue, vous êtes préparés à exercer un métier important pour la Patrie. En tant que policiers, la Nation attend beaucoup de vous, parce que vous exercez l’un des métiers les plus importants pour la stabilité et le progrès du pays. La sécurité est fondamentale pour nos concitoyens au même titre que la permanence de l’État de Droit pour l’instauration duquel plusieurs générations se sont battues » en profitant pour annoncer l’ouverture d’un hôpital spécialement dédié aux agents de la PNH.



Il a également invité cette nouvelle promotion à s’acquitter de sa tâche « Protéger et Servir » avec sérieux et professionnalisme « [...] Protéger les citoyens, faire respecter le code de la route, accueillir le public, venir en aide aux paysans, lutter contre les trafiquants et les criminels, rechercher les bandits et les délinquants, exécuter les ordres de la justice, comme policiers, vous serez déployés sur le territoire pour réaliser une mission de service public [...] Je vous demande donc dans l’accomplissement de vos fonctions, attributions et responsabilités de faire appels aux règles et principes qui vous ont été transmis durant votre formation à l’École Nationale de Police ».



Dans son intervention, Michel-Ange Gédéon a exprimé sa profonde satisfaction et exhorté les nouveaux policiers à être à l’écoute de la population leur rappelant « N’oubliez jamais que c’est la population qui est votre raison d’être : soyez toujours prêts pour elle ! ».



HL/ HaïtiLibre