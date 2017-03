Haïti - Gold Cup 2017 : Jour «J», combien faut-il de buts pour qu'Haïti se qualifie ?





Après la victoire des Grenadiers, vendredi 24 mars dernier [3-1] http://www.haitilibre.com/article-20460-haiti-gold-cup-2017-victoire-des-grenadiers-contre-le-nicaragua-[3-1].html de ce double face-à-face contre le Nicaragua, amateurs sportifs se demandent quel score permettrait a nos Grenadiers de se qualifier ce mardi soir a Managua (au Stade national de Managua à 19h00 locales soit 21h00 en Haïti), dans le match retour décisif, pour la 14e édition de la Gold-Cup 2017.



Les règlements de la compétition sont très clairs à ce sujet et évoquent les différents scénarios possibles. Ainsi, les Grenadiers seront la 12e équipe qualifiée pour la 14e édition de la Gold-Cup SI :



Les Grenadiers gagnent de nouveau ou font match nul peu importe le score ;

Les Grenadiers perdent sur un score avec un but d'écart. Exemples : [1-0], [2-1], [3-2], [4-3] etc... ;

Les Grenadiers perdent par deux buts d'écart sur un score différent de [2-0]. Exemples : [4-2], [5-3], [6-4] etc...



L’équipe nicaraguayenne sera qualifiée comme 12e équipe qualifiée pour la 14e édition de la Gold-Cup SI :



Le Nicaragua gagne sur un score de [2-0] ;

Le Nicaragua gagne sur un score avec au moins 3 buts d'écart. Exemple : [4-1], [5-2], [6-3] etc...



Toutefois, si le score du match de ce soir est de [3-1] en faveur des Nicaraguayens au bout du temps réglementaire, ce qui donnera une égalité parfaite de [4-4] sur l'ensemble de deux rencontres, il y aura prolongation de deux mi-temps de 15 minutes. Si au terme de la 2 mi-temps en prolongation l’égalité est inchangée, on passera aux tirs au but pour départager les deux équipes.



Vu le sérieux des Grenadiers lors du match aller, s’ils conservent le même comportement on est en droit de croire que notre Sélection Nationale pourra offrir à Haïti une nouvelle qualification pour la Gold Cup 2017.



Bonne chance Grenadiers, Haïti vous regarde avec fierté !



HL/ BF/ HaïtiLibre