Haïti - FLASH : Jovenel Moïse nomme 10 autres DG





Depuis 4 jours le Président Jovenel Moïse, qui ne semble vouloir perdre de temps, a déjà procédé à 47 nominations incluant 10 nouveaux Directeurs Généraux mardi 28 mars (arrêté publié dans Le Moniteur #48).



Notez que sur 29 nouveaux Directeurs généraux, Jovenel a nommé jusqu’à présent seulement 5 femmes (17%) : Volette Mengual au Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger ; Myrtho Réné, à la Condition féminine ; Maguy Durce, à l'institut national de Formation Professionnelle et Tessa Jacques au Centre de Facilitation des Investissements (CFI) ; et Magalie Habitant, au Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS).



Arrêté de nomination 28 mars 2017, Directeurs Généraux :

Le citoyen Jean Claudy Pierre, a été nommé Directeur général du ministère de la justice et de la Sécurité publique ;

Le citoyen Stevenson Jacques Timoléon, a été nommé Directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe ;

Le citoyen Lauré Adrien, a été nommé Directeur général du Ministère de la Santé Publique et de la Population ;

Le citoyen Irving Méhu, a été nommé Directeur général de l'Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) ;

Le citoyen Olivier Jean, a été nommé Directeur général de l'Office National de l'Aviation Civile (OFNAC) ;

Le citoyen Hervé Pierre-Louis, a été nommé Directeur général de l'Électricité d'Haïti (EDH) ;

Le citoyenne Tessa Jacques, a été nommée Directeur général du Centre de Facilitation des Investissements (CFI) ;

Le citoyen Guito Edouars, a été nommé Directeur général de la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) ;

Le citoyenne Magalie Habitant, a été nommée Directeur général du Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS) ;

Le citoyen Dieudonné Bruno, a été nommé Directeur général du Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH) ;



HL/ HaïtiLibre