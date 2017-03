Haïti - Politique : Promesses de sécurité du Premier Ministre





Mardi à la Primature, le Premier ministre, Jack Guy Lafontant, a tenu son premier Conseil Supérieur de la Police nationale (CSPN). À l'issue de cette première réunion de travail avec les membres du Conseil supérieur de la police nationale et Hervé Denis, le nouveau Ministre de la Défense, a laquelle étaient également invités entre autres : Max Rudolph Saint-Albin, le nouveau Ministre de l’intérieur, Michel-Ange Gédéon, Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et Stanley Jean Brice, inspecteur général de la PNH, il a indiqué que lors de cette réunion plusieurs points importants avaient été discutés notamment :



L’adoption d’un plan de sécurité pour Haïti dont il n’a pas détaillé les mesures pour ne pas donner d’indices aux bandits ;



Le respect de la propriété privée, annonçant que des mesures vont être prises prochainement par Heidi Fortuné, le nouveau Ministre de la Justice, de concert avec l'Inspection Générale de la Police Nationale d'Haïti (IGPNH) afin de protéger la propriété privée, condition indispensables aux investissements ;



Des prestations sociales en faveur des agents de la PNH ;



De l’Administration Pénitentiaire nationale (APENA) et des mécanismes pour renforcer les institutions carcérales et prévenir les décès de prisonniers ;



De la professionnalisation du Corps des Pompiers qui devrait être doté d’une nouvelle base au sein de la zone métropolitaine dès que le site sera localisé. Il a affirmé également que les villes moyennes seront dotées de structures appropriées au travail des Sapeurs-pompiers.



Il a confirmé le départ, dans les 6 prochains mois, de la Minustah.



Concernant ce départ, lundi lors de la cérémonie de graduation à l’Académie de Police à Frères de la 27e promotion http://www.haitilibre.com/article-20492-haiti-securite-moise-a-la-graduation-de-la-27eme-promotion-de-la-pnh.html , Michel-Ange Gédéon s’adressant aux 946 policiers nouveaux policiers avait déclaré « Comme vous pouvez le comprendre, nous serons les seuls maitres de notre destin. Dans un avenir pas trop lointain, la seule institution qui aura la charge de la sécurité en Haïti sera la PNH [...] »



