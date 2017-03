Haïti - Actualité : Zapping politique...





Le Gouverneur de la BRH très confiant :

Jean Baden, le Gouverneur de la Banque Centrale (BRH) se montre très confiant quant à la stabilisation de la gourde. Il annonce l’adoption d’un ensemble de mesures pour empêcher la poursuite de la décote de notre monnaie par rapport au dollar américain.



Exercice des Unités de Police Constituée :

Ce mercredi matin a eu lieu un exercice dynamique des Unités de Police Constituée (FPU - Formed Police Units) de Port-au-Prince. Cet exercice impliquant 4 unités de police constituée de la capitale, fait partie du programme de formation continue en vue d'harmoniser les manœuvres techniques de commandement des unités de maintien de l'ordre.



Un DG rigoureux au FAES :

Mardi, Jude Alix Patrick Salomon le nouveau Ministre de l'Économie a procédé à l'installation de Charles Ernest Chatelier comme nouveau Directeur Général du Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES). Il remplace le Directeur sortant, Lucien Francœur. Dans son intervention le nouveau DG a laissé entrevoir une certaine rigueur, en affirmant « Je peux vous assurer que la feuille de route sera scrupuleusement respectée telle qu'elle m'a été confiée ».



Installation du Secrétaire général de la Primature :

Mardi, le Premier ministre Jack Guy Lafontant a installé Hugues Joseph dans ses fonctions de Secrétaire Général de la Primature. Il lui a rappelé son devoir « de traiter les dossiers de l’État avec célérité et efficacité dans un esprit de désintéressement ». Il remplace à ce poste Maridès Ménager Alexandre.



Budget de relèvement de la Grand’Anse :

« Je vais faire le plaidoyer au Parlement afin que les plans de relèvement des communes de la Grand’Anse se reflètent bien dans le budget national » a déclaré le Sénateur Saurel Hyacinthe. « Pour le relèvement effectif du Grand Sud, l’engagement des partenaires nationaux et internationaux est incontournable » a déclaré Aviol Fleurant, le Ministre de la planification.



Clôture d’un projet de réinsertion des détenus :

Ce mercredi aura lieu la clôture du projet « Appui à la Prison Civile de Croix-de-Bouquets : préparation de détenus à leur réinsertion communautaire », mise en oeuvre par Terre des Hommes Italie. Ce projet financé par la section Réduction de la Violence Communautaire (CVR) de la Minustah, permettra de faciliter la réinsertion sociale des détenus en leur offrant un accompagnement professionnel, psychosocial, civique et correctionnel.



HL/ HaïtiLibre