Haïti - Santé : 40 millions de dollars pour les soins aux mères et aux enfants





Le Canada et l'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) viennent de signer un important accord pour Haïti, le projet Soins de santé essentiels pour les mères et les enfants (SESAME).



Ce nouveau partenariat vise à réduire le nombre de décès maternels et infantiles répondant aux besoins en matière de procréation des femmes ainsi que les priorités en matière de soins de santé des nouveau-nés et des nourrissons en Haïti.



Le projet SESAME vise à améliorer la santé, la vie et les droits des femmes et des enfants en Haïti et faire avancer le programme inachevé sur la santé des femmes dans une perspective de développement. Sa stratégie consiste à offrir un meilleur accès à des services de santé sexuelle et génésique de qualité pour les femmes, et à des soins postnatals pour les mères et leurs enfants dans un contexte d'extrême pauvreté. Il constitue également une contribution essentielle au renforcement de l'organisation des services de santé aux niveaux national et régional.



Le projet SESAME soutiendra 45 hôpitaux de référence, 10 au niveau départemental et 35 hôpitaux communautaires dans tous les départements d’Haïti. Les interventions de base permettront d'augmenter le nombre de femmes qui accouchent dans un établissement de santé Avec des soins de santé de qualité et sans barrières financières.



« Le projet permettra d'améliorer le bien-être des femmes et des enfants haïtiens grâce à une approche novatrice qui renforce les fonctions essentielles des services de santé, avec des efforts renouvelés pour mettre en œuvre des solutions et rester résistant après les récentes ralentissements en Haïti » a ajouté le docteur Codina, Représentant de l'OPS/OMS en Haïti



Les composantes clés du projet comprennent : l'établissement de contrats basés sur la performance ; l’élaboration des plans de renforcement pour chaque hôpital ; la formation pour améliorer les compétences du personnel en matière de santé sexuelle et reproductive et de santé infantile, outre l’amélioration de la gestion des hôpitaux et du système d'information pour avoir des données de santé de qualité.



Le projet de 39,8 millions de dollars canadiens sera exécuté par l'OPS/OMS en collaboration avec Affaires mondiales Canada sur une période de quatre ans.



HL/ HaïtiLibre