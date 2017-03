Haïti - Économie : Inflation mensuelle toujours en hausse (février)





Au cours du mois de février 2017, le niveau de l’Indice Général des Prix à la Consommation (base 100 en Août 2004) est passé à 294.7 contre 291.6 en janvier 2017, avec un inflation en rythme mensuel en hausse de +1.1% contre +0.9% pour le mois de janvier et une inflation en glissement annuel, de 13.9%.



La hausse mensuelle de l’inflation est principalement le résultat du comportement des fonctions de consommation : « Alimentation, Boissons et Tabac » (+1.2%), « Habillement et tissus, chaussures » (+1.2%), « Loyer du Logement, Énergie et Eau » (+2.1%), « Aménagement Équipement et Entretien du Logement » (+1.1%), « Santé » (+1.0%) et « Autres biens et services » (+1.6%).



La variation positive de l’indice « Alimentation, Boissons et Tabac » qui représente plus de 50% du budget des ménages provient, entre autres de la hausse : du millet (+3.6 %), du maïs en grain (+1.5 %), du maïs moulu (+1.5 %), des viandes de bœuf (+1.1%), de porc (+0.9%) et de cabri (+ 0.8 %), du poulet (+2.7 %), du fromage (+1.5 %), de la margarine de table (+1.2 %), de la margarine de cuisine (+2.3 %), de l’avocat (+1.3 %), de la banane (+1.7 %), du giraumon (+1.5 %), du mirliton (+1.8 %), du pois sec (+1.3 %), de l’aubergine (+1.6 %), des choux (+1.5 %), de l’oignon (+1.0 %), de la carotte (+1.7 %), de la tomate (+1.1 %), de l’igname (+1.3 %), du malanga (+1.8 %), du manioc (+1.2 %), de la patate (+1.2 %), de la pomme de terre (+2.0 %), de l’arbre véritable (+1.9 %), de l’orange (+2.6 %), de la chadèque (+2.3 %), de la papaye (+1.0 %) et du citron (+3.8 %).



La progression de l’indice « Habillement, Tissus et Chaussures » est lié particulièrement aux prix du costume, veste universelle (+2.9 %), au pantalon pour homme (+1.0 %), à la robe (+2.8 %), au T-shirt à femme (+1.6 %), aux souliers et tennis (+2.4 %) et aux sandales (+1.0 %).



L’augmentation de l’indice « Loyer du Logement, Énergie et Eau » est dû essentiellement a la hausse du loyer du logement (+0.3 %), du gaz propane (+8.7 %) et du charbon de bois (+4.6 %).



L'évolution à la hausse observée au niveau de l'indice « Aménagement, Équipement et Entretien du Logement » est consécutive à l’augmentation du prix : des meubles de salon (+1.5 %), de la salle à manger (+2.6 %), du lit (+1.9 %), du matelas (+4.7 %), du linge de lit (+1.1 %), des rideaux (+0.9 %), de la nappe (+4.1 %), du réfrigérateur (+1.9 %) et du salaire du personnel domestique (+0.9 %).



L’augmentation de l’indice « Santé » est lié particulièrement à la hausse des prix : des lunettes à verres correcteurs (+3.1 %), des honoraires payés aux médecins (+0.6 %) et des frais d’hospitalisation (+3.7 %).



Situation en Chiffres, par fonction pour l’ensemble du pays (en glissement annuel) :

Alimentation, boissons et tabac : 13.9%

Habillement et tissus, chaussures : 16.3%

Loyer du logement, énergie et eau : 18.5%

Aménagement et entretien du logement : 13.5%

Santé : 9.6%

Transport : 3.4%

Loisirs, spectacles, enseignement et culture : 16.6%

Autres biens et services : 18%



Situation en chiffres des produits locaux (en glissement annuel) :

Alimentation, boissons et tabac : 14.1%

Habillement et tissus, chaussures : 4.8%

Loyer du logement, énergie et eau : 22.4%

Aménagement et entretien du logement : 22.1%

Santé : 9.0%

Transport : 5.0%

Loisirs, spectacles, enseignement et culture : 16.9%

Autres biens et services : 2.2%



Situation en chiffres des produits importés (en glissement annuel) :

Alimentation, boissons et tabac : 12.4%

Habillement et tissus, chaussures : 17.3%

Loyer du logement, énergie et eau : 2.2%

Aménagement et entretien du logement : 22.0%

Santé : 3.7%

Transport : 4.5%

Loisirs, spectacles, enseignement et culture : 22.9%

Autres biens et services : 15.8%



Indice Général des prix par région (variation sur un mois) :

Aire Métropolitain (+1.2%)

Reste Ouest (+0.9%) (inclut les départements du Sud’Est et de l’Ouest)

Nord : (+1.0%), (incluant les départements du Nord, Nord-Est et Nord’Ouest)

Sud : (+1.1%), (incluant les départements du Sud de la Grand’Anse et des Nippes)

Transversal : (+1.0%), (incluant les départements du Centre et de l’Artibonite)



HL/ TB/ HaïtiLibre