Haïti - Religion : Mgr. Chibly Langlois prend des sanctions contre le Ministre de la Culture





Réagissant dans une note datée du 29 mars, à la nomination du Père Limond Toussaint (Prêtre catholique du diocèse de Jacmel) comme Ministre de la Culture et de la Communication dans le Gouvernement Moïse-Lafontant, l’Évêque des Cayes, le Cardinal Chibly Langlois, Président de la Conférence Episcopale d’Haïti (CEH), a imposé une « suspense a divinis » au Père Toussaint, qui lui interdit d’exercer son ministère sacerdotal et donc d’administrer des sacrements.



Cette sanction, qui visent avant tout l’amendement du Père Toussaint, a été appliqué en raison de la violation par ce dernier, du Canon 285 du code de Droit Canonique de 1983 qui stipule :



« 1. Les clercs s'abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier.



2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l'état clérical.



3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l'exercice du pouvoir civil.



4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des charges séculières comportant l'obligation de rendre des comptes; il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre; de même, ils s'abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l'obligation de verser de l'argent sans motif défini. »



« Nous l’exhortons paternellement, en vertu de la Miséricorde Divine, à se souvenir des promesses de son ordination sacerdotale » rappelle la note au Père Toussaint.



En savoir plus sur la «suspense» :

En droit canonique la « suspense » est une sanction pénale, qui ne touche que les clercs (représentant de l’église). Elle appartient, avec l’excommunication et l’interdit, à la catégorie des peines « médicinales », parce qu'elles visent avant tout l'amendement du coupable.



HL/ HaïtiLibre