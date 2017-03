Haïti - Actualité : Zapping...





La Minustah partira dans 6 mois :

Jeudi, le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a présidé une importante réunion de travail avec Sandra Honoré, Cheffe civil de la Minustah, Hervé Denis, le nouveau Ministre de la Défense et Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), autour du mandat de la Minustah. Sandra Honoré a réitéré le soutien de la Minustah pour le renforcement de l’État de droit, les institutions républicaines, l’accompagnement de la police nationale, la gouvernance et la décentralisation. Rappelons que le Premier Ministre Lafontant a annoncé dans une note de presse datée du 28 mars que la Minustah quitterait Haïti en septembre 2017 (dans 6 mois).



Nouveau Commissaire du Gouvernement :

Jeudi, Jean Claudy Pierre, Directeur Général du Ministère de la Justice a installé Me Clamé Ocnam Daméus comme nouveau Commissaire du Gouvernement. Il remplace au Parquet de Port-au-Prince, le Commissaire démissionnaire Me Danton Léger http://www.haitilibre.com/article-20442-haiti-flash-demission-de-me-jean-danton-leger.html



Un sénateur de plus pour le PHTK :

Le Député Rony Célestin (PHTK) remporte l’ultime siège au Sénat. Il a été donné vainqueur par le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) au dépend de son adversaire Abel Descolines (KID) qui réclamait notamment sa radiation, une demande rejetée par le BCEN.



Martine Moïse honoré à Miami :

Jeudi 30 mars à l’occasion de la clôture du mois de la Femme, au Joe Célestin Center, à Miami, la Mairie de North Miami (Floride), a honoré au cours d’une cérémonie la Première Dame d’Haïti, Martine Moïse, en lui décernant le titre prestigieux de « leader féminin qui inspire sa communauté »



Démenti de suspension de visas aux sénateurs :

Le Sénateur Jean Rigaud Belizaire a démenti les rumeurs selon lesquelles les autorités américaines auraient révoqué le visa de plusieurs sénateurs après le vote de la résolution http://www.haitilibre.com/article-20382-haiti-flash-le-senat-vote-une-resolution-en-faveur-de-guy-philippe.html condamnant l’arrestation du sénateur élu de la grand-Anse, Guy Philippe



Le NEHRO honore plusieurs personnalités haïtiennes :

Dans le cadre de son 13e anniversaire, l'Organisation de droits humains « New England Human Rights Organization » (NEHRO), a honoré cette semaine plusieurs personnalités haïtiennes venues d'horizons divers, pour les services rendu au pays durant ces 40 dernières. Parmis ces personnalités citons entre autres : de la constitutionnalisée Mirlande Manigat, des journalistes Georges Venel Remarais (Radio Solidarité), Liliane Pierre-Paul (Radio Kiskeya) et Jean-Monard Metellus (Caraïbes FM), de Wesner Emmanuel et Robert Emmanuel pour l’éducation et d’Antonal Mortimé, militant des droits humains.



