Haïti - FLASH : Deuxième semaine de violence à l'UEH

Les installations du Rectorat de l’Université d’État d’Haïti (UEH) ont été victimes une fois de plus de violence. Dans la matinée du 28 mars, des individus, identifiés comme d'anciens occupants du Rectorat et de la Direction des études post-graduées, renvoyés de l'institution, ont attaqué le local à coups de pierres, brisé des vitres et provoqué une panique générale.



Des véhicules privés et publics ont été sévèrement endommagés. La présence de Samuel Morancy et de Pierre Walkens Clerismé alias « Ti Pyè », deux des 19 étudiants expulsés de l'UEH http://www.haitilibre.com/article-19229-haiti-education-occupation-illegale-l-ueh-annonce-les-premieres-sanctions.html a été constatée.



Il convient de rappeler que ces étudiants, fauteurs de trouble font l'objet d'une poursuite judiciaire. après le constat légal de nombreux vols et actes de vandalisme perpétrés au cours des 6 mois d'occupation des locaux de l'UEH http://www.haitilibre.com/article-18200-haiti-flash-fin-de-6-mois-d-occupation-du-rectorat-de-l-ueh.html



Rappelons qu’une semaine avant cette attaque, le 22 mars dernier, ces anciens étudiants aidés de plusieurs individus non identifiés, ont tenté de séquestrer deux membres du Conseil de coordination de la Faculté des Sciences Humaines, après avoir mis le feu à des pneus usagés dans la cour de la Faculté... Ils ont ensuite frappé et dépouillé de tous leurs biens, les agents de sécurité en poste.



Le conseil juridique du Rectorat va prendre les dispositions nécessaires en vue de lancer une nouvelle poursuite légales contre ces casseurs.



