Haïti - Football : Lancement officiel du championnat de la fonction publique





Jeudi, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Fonction publique (23 juin prochain), l'Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) innove en lançant la Première Édition d’un tournoi de football de la Fonction Publique (FP) baptisé « Championnat de la Fraternité » qui impliquera les équipes provenant de plus d’une vingtaine d’institutions.



Plaçant l’activité dans son contexte, le Coordonnateur Général a.i de l’OMRH, Antoine Verdier, a souligné que cette activité outre la nécessité pour les agents publics de s’adonner à des activités sportives dans la perspective d’améliorer leur santé favorisera la communication entre les agents de la FP.



Florence Nau, la représentante de l’Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) a conseillé aux athlètes de porter une attention particulière à leur mode de consommation pendant toute la durée du championnat, rappelant que « Les fonctionnaires sont couverts par l’assurance santé OFATMA, des médecins seront sur place pour leur venir en aide en cas de besoin ».



De son côté, Alain Lindor, chargé de relations publiques au Centre ambulancier national (CAN), a fait savoir que tout un dispositif sera mis en place pour voler au secours des joueurs en difficulté. Le rôle du CAN est de faciliter l’évacuation des accidentés ou des gens victimes de malaise.



Notez que le match d’ouverture, PNH vs MEF, qui sera précédé d’une cérémonie officielle aura lieu ce 1er avril 2017 au Parc Ste Thérèse de Pétion-ville. L’évènement démarrera sous le coup de 3h00 p.m. en présence des hautes autorités du pays. Admission 50 gdes, VIP 500 gdes.



Les équipes de ces institutions participantes à ce tournoi, ont été répartie en 6 Groupe par tirage au sort, le 23 mars dernier :



Groupe A : ONA, MAEC Ministère du Tourisme, MICT

Groupe B : MENFP, OFATMA, UEH, MZEF

Groupe C : MCFDF, Ministère de la défense, MJSP, MPCE

Groupe D : MSPP, OAVCT, CONATEL, Parlement

Groupe E : Présidence, CEP, MDE, PNH

Groupe F : Primature, Ministère de la culture, MJSAC, EDH



HL/ BF/ HaïtiLibre