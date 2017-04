Haïti - Politique : Stevenson Jacques Thimoléon, nouveau DG du Ministère de la Planification





Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) a procédé cette semaine à l’installation de Me Stevenson Jacques Thimoléon, ancien député de Petit-Goâve, défait aux dernières élections sous la bannière du PHTK http://www.icihaiti.com/article-15725-icihaiti-petit-goave-le-nouveau-depute-germain-fils-ouvert-a-tous-appelle-a-l-unite.html comme nouveau Directeur Général du Ministère. Il remplace à ce poste la Directrice sortante Magaly B.C. Bien-Aimé.



Le Ministre Fleurant a dit compter sur la rigueur de magistrat du nouveau Directeur pour assainir les finances publiques dans le souci d’optimiser la gestion saine des ressources de l’État.



De son côté, Thimoléon, après les remerciements d’usages a dit mesurer l’ampleur des défis qui l'attendent à un moment où tous les indicateurs de croissance sont en rouge. Il a assuré que sous sa direction « le Ministère jouera pleinement son rôle en vue de la concrétisation des promesses de campagne du Chef de l’État et de la matérialisation des engagements du Premier Ministre ».



Il s’est engagé à assurer une gestion saine et transparente, socle sur lequel reposeront la compréhension et la confiance des investisseurs nationaux et étrangers ainsi que des partenaires techniques et financiers.



HL/ HaïtiLibre