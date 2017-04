Haïti - Politique : Poursuite de la tournée de Jovenel dans le Grand Sud





Vendredi, le Président Jovenel Moïse était dans la localité de Louroux (8e section de Fonds Rouge), pour s'enquérir de la situation et des besoins des habitants de cette commune. Dans le souci de donner une réponse rapide à la population, il a affirmé avoir passé des instructions au Ministre des Affaires Sociale Roosevelt Bellevue, pour qu'il ouvre rapidement des restaurants communautaires pour aider les populations du Grand Sud. Rappelant qu’il y avait déjà 3 restaurants communautaires en opération dans la Grand’Anse : Les Irois, Chambelin et Fond Rouge. Pour la zone Sud les restaurants de : Tiburon, Les Anglais, Chambelain et Coteaux fonctionnent et deux restaurants communautaires à Abricot et Corail devraient commencer à fonctionner à compter de ce dimanche 2 avril.



Par ailleurs concernant les 240 personnes qui vivent depuis 6 mois dans une grotte proche de Louroux le Président Moïse a dit déplorer « que la situation de ces pauvres gens ait été utilisée de façon malintentionnée comme bon nombre de personnes l'ont laissé croire » affirmant que ces familles n'habitent pas vraiment dans une grotte, mais qu’en raison de la pluie et faute de logement elle s’y sont réfugiées provisoirement. Des propos surprenant et contradictoires qui mettent en doute les informations fiables rapportées par « Food For The Poor Haiti » une ONG en Haïti depuis 30 ans, on ne peut plus sérieuse et partenaire du Gouvernement ; qui met en doute également les aides apportées à ses familles pas des Pasteurs, « Food For The Poor Haiti » et d’autres ONG locale, qui confirment que ces familles vivent dans cette grotte depuis le passage de Matthew... http://www.haitilibre.com/article-20485-haiti-actualite-zapping-politique.html http://www.haitilibre.com/article-20462-haiti-flash-plus-d-une-centaine-d-haitiens-survivent-dans-une-grotte-depuis-pres-de-6-mois.html



En fin de journée, le Président Moïse a visité l'état des infrastructures de communication, notamment des ponts jetés sur plusieurs rivières du Département, notamment la Grande rivière, la Guinaudée, la Voldrogue et la rivière de Roseaux, avant de se rendre à l'Université Publique de la Grand'Anse (UPGA).



Enfin avec des étudiants, le Chef de l'État a discuté de nombreuses mesures d'accompagnement des universités et écoles publiques et privées du pays, notamment la mise en place de bus scolaires, l'établissement d'un système de crédit-étudiant, à partir du programme « Kore Etidyan ».



Samedi, le Chef de l'Etat à poursuivit sa tournée dans la Grand'Anse accompagné des Sénateurs de la Grand'Anse, les Honorables Jean Rigaud Bélizaire et Sorel Jacinthe, il a visité les communes de Mafranc, Moron et Chambellan.



Les discussions avec les diverses autorités locales et du pouvoir central ont porté sur plusieurs projets de développement durable, tels que l'alimentation en énergie solaire et fossile, la réhabilitation de plusieurs écoles et lycées de la zone, des infrastructures de santé pour la population et le gabionnage des rivières de la Grand'Anse.



Sa tournée s'est poursuivie jusqu'à Dame-Marie et à la pointe de la presqu'île.



HL/ SL/ HaïtiLibre