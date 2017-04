Haïti - Diplomatie : Le nouveau Chancelier rencontre son homologue dominicain





Fin mars, le nouveau Chancelier d’Haïti Antonio Rodrigue a rencontré son homologue de la République Dominicaine, Miguel Vargas, à l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum des Caraïbes (CARIFORUM), qui s’est tenue à Kingston en Jamaïque. Les deux Chanceliers étaient accompagnés par plusieurs fonctionnaires de leur pays respectif.



Lors de cette réunion bilatérale, le Chancelier dominicain a rappelé la position du Gouvernement dominicain face à la politique étrangère d'Haïti, en soulignant l'excellente des relations, l'ouverture et la bonne volonté manifestée tant par le Président dominicain Danilo Medina que par le nouveau Président d’Haïti Jovenel Moïse.



Il a évoqué l’accord tripartite (Haïti, République Dominicaine, États-Unis) signé à Laredo (Texas) fin 2016, qui prévoit la mise sur pieds par le biais d'un Comité binational d'un vaste programme pour la modernisation de la zone frontière séparant les deux Nations de l'île http://www.icihaiti.com/article-19519-icihaiti-securite-accord-tripartite-pour-la-modernisation-de-la-frontiere.html Il a évoqué les importantes possibilités d'investissements, le développement d’infrastructures dans la zone frontalière (routes, hôpitaux, écoles, logement, industrie etc...), la formalisation du commerce. Vargas a souligné que des entrepreneurs de plusieurs pays étaient intéressé à investir dans le développement de la zone frontière, ce qui générerait beaucoup d'emplois pour les deux pays.



Le Chancelier dominicain a enfin parlé de la possibilité d'organiser une rencontre entre les Présidents Medina et Moïse.



Pour sa part, Antonio Rodrigue, le Ministre des Affaires Étrangères d'Haïti, a évalué positivement la rencontre avec son homologue dominicain et a exprimé le grand intérêt d'Haïti de continuer à approfondir les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays « En Haïti il y a une volonté de travailler ensemble avec la République dominicaine, et comme ministre, nous sommes prêts à continuer à approfondir ces relations ».



Il a reconnu l'importance que revêt pour Haïti les niveaux de relations et d'échanges commerciaux avec la République Dominicaine et abordé également la question de la présence importante des ressortissants haïtiens sur le territoire dominicain.



SL/ HaïtiLibre