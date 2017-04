Haïti - Politique : Feuille de route du Ministre du Commerce et de l'Industrie





Dans le cadre des orientations fixées par le Président Moïse, traduites dans des feuilles de route, remises à chaque ministre http://www.icihaiti.com/article-20507-icihaiti-politique-remise-des-feuille-de-route-aux-ministres.html , le Premier Ministre Lafontant demande au Ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre Marie du Meny de prendre toutes les dispositions pour faciliter l’industrialisation, promouvoir l’emploi et dynamiser le développement économique du pays.



Feuille de route du Ministre du du Commerce et de l'Industrie :

« [...] Monsieur le Ministre, dans la mise en œuvre de la politique de mon gouvernement, je vous confie la mission de conduire les réformes nécessaires au relèvement du secteur commercial et industriel à tous les niveaux et de prendre les actions suivantes :



- Finaliser et faire valider le document de politique industrielle de concert avec tous les acteurs concernés ;

- Rédiger, avec le Ministère de l’Économie et des Finances et les secteurs intéressés, le document stratégique de développement du secteur privé ;

- Mettre en place des infrastructures stratégiques pour limiter les coûts des transactions et stimuler la production et les échanges ;

- Faciliter la mise en place de Centrales d’Achats et de Distribution dans les Chefs-lieux des départements en vue d’assurer une meilleure distribution des marchandises à travers le territoire ;

- Établir un plan de déploiement des Micro-parcs industriels (MPI) en fonction des potentiels économiques des régionset en accélérer la mise en oeuvre ;

- Construire et développer une grande “zone franche commerciale” dans la zone du Port des Gonaïves ou de Miragoâne en vue de favoriser une plus grande disponibilité des biens importés nécessaires au développement d’activités stratégiques dans le pays ;

- Ériger dans la région du Quai de Port-au-Prince un “Entrepôt sous Douane” pour faciliter l’importation en volume, de biens d’équipements en support au développement des grands travaux ;

- Établir, en partenariat avec le secteur privé, des Zones d’Agro-Exportation (ZAE) en mettant en place toute les chaines logistiques adéquates ;

- Finaliser le travail de mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun (TEC) avec la CARICOM, en vue de favoriser l’intégration complète du pays dans le Caribbean Single Market Economy (CSME) ;

- Mettre en place, de concert avec le secteur privé, une capacité de stockage de produits pétroliers dans la région Nord du pays et un lieu de stockage de gaz propane dans la région de Miragoâne en vue de réduire de moitié la consommation du charbon de bois dans les 5 ans à venir ;

- Établir des prix de référence pour tous les biens et services devant faire l’objet de commandes et d’achats publics ;

- Établir des prix de référence pour les achats de biens et services de base ;

- Donner toutes les incitations nécessaires à l’établissement d’au moins une nouvelle cimenterie d’une capacité de deux millions de tonnes dans le pays http://www.haitilibre.com/article-20474-haiti-economie-le-projet-de-cimenterie-de-300-millions-aux-gonaives-revient-dans-l-actualite.html ;

- Prendre toutes les mesures pour assurer l’hygiène et la qualité des produits commercialisés ;

- Renforcer le contrôle de qualité sur les produits alimentaires ;

- Encourager et faciliter la création d’entreprises nationales capables de réaliser des travaux de grande envergure ;

- Prendre des mesures pour faciliter l’éclosion et le développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) ;

- Travailler avec les secteurs concernés pour apporter des modifications nécessaires au code du travail afin de permettre aux entreprises de travailler 24/24 en instituant le système des trois-huit (3 x 8h) ;

- Travailler, avec les acteurs concernés à une meilleure coordination et exécution de la réforme du climat des affaires ;

- Finaliser les avants-projets de loi relatifs à l’amélioration du climat des affaires et au développement du secteur privé afin de les soumettre au vote du Parlement ;

- Intensifier la politique d’attraction des Investissements Directs Étrangers (IDE) en réduisant davantage les délais et coûts d’enregistrement des sociétés anonymes ;

- Lancer le programme "PROMETHEE", en vue de soutenir des jeunes universitaires diplômés porteurs de projet d'affaires viable ;

- Prendre les dispositions, en concertation avec les secteurs concernés, en vue d’accorder aux entrepreneurs qui investissement dans les zones dépourvues d’infrastructures publiques adéquates une exemption fiscale de 5 ans ;

- Prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’augmenter et de diversifier le panier d’exportation du pays ;

- Travailler à l’amélioration de la performance d’Haïti dans les classements “Doing Business” de la Banque Mondiale et de compétitivité de “World Economic Forum” ;

- Élaborer avec les acteurs concernés, une politique de développement des “Business Process Outsourcing” (BPO), “Knowlege Process Outsourcing” (KPO) et “Legal Process Outsourcing» (LPO) ;

- Mettre en place avec les acteurs concernés, notamment le MEF, un système d’incitations appropriées en vue de favoriser l’éclosion d’entreprises dans les domaines des industries de services technologiques tels que le BPO, le KPO, le LPO

- Élaborer, de concert avec les ministères compétents, le projet de loi faisant de la bande frontalière une Zone d’Investissement Prioritaire (ZIP).



Monsieur le Ministre, l’industrie de l’habillement et du vêtement constitue un gisement d’emplois à exploiter afin de donner des activités aux jeunes qui sont à la recherche d’un travail. Dans le cadre de la politique d’insertion professionnelle du gouvernement par la création d’entreprises, je vous recommande de travailler de concert avec les institutions compétentes pour :



- Créer un fonds de garantie pour le secteur de la confection ;

- Améliorer le cadre juridique de fonctionnement de ce secteur ;

- Organiser un programme de séminaire ciblé afin de renforcer la médiatisation des activités relatives à ce secteur ;

- Instituer un Bureau de Commercialisation du vêtement en partenariat avec l’ADIH ;

- Accompagner les industriels, les entrepreneurs et les ateliers évoluant dans le secteur du vêtement et de la confection.



Par ailleurs, il y a lieu de prendre des mesures pour valoriser le secteur de l’artisanat et faire de cette branche d’activités un secteur qui soutient la croissance. Vous devrez à ce titre :



- Établir un registre national des professionnels de l’artisanat avec un système d’identification basé sur l’Etat civil ;

- Prendre des mesures incitatives pour encourager les opérateurs artisanaux à se formaliser ;

- Travailler avec les organismes compétents pour étendre le système de protection sociale (assurance maladie, - Établir et systématiser, en faveur des opérateurs organisés par corps de métiers, des sessions de formations adaptées à leurs besoins ;

- Travailler avec les organismes compétents à créer une ligne de crédit adaptée, en support au développement du secteur artisanal ;

- Aménager des espaces de loisirs et d’expositions permanents afin de faire connaitre les artistes, faciliter l’écoulement de leurs produits, former la population aux arts et à la culture ;

- Mettre en place un centre de promotion et d’informations facilitant la connexion entre les artistes et les marchés des biens culturels.



Je vous demande d’engager la préparation du Budget 2017-2018 qui devra être approuvé, après arbitrage du Ministère de l’Économie et des Finances, par le Conseil des Ministres et déposé dans les délais légaux requis au Parlement.



Vous aurez aussi la tâche de renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et deniers publics. Il vous appartiendra d’organiser, de diriger et d’animer les services, équipes et agents de l’État placés sous votre responsabilité.



Jack Guy Lafontant, Premier Ministre »



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20529-haiti-politique-feuille-de-route-du-ministre-des-finances.html

http://www.haitilibre.com/article-20519-haiti-politique-feuille-de-route-des-affaires-etrangeres.html

http://www.haitilibre.com/article-20508-haiti-flash-feuille-de-route-pour-la-mise-en-place-de-l-armee-d-haiti.html



HL/ HaïtiLibre