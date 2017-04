Haïti - Diplomatie : Mots de sympathies au peuple colombien





Le Président Jovenel Moïse, a appris avec une grande tristesse la nouvelle de la catastrophe provoquée par les violentes pluies et l’immense coulée de boue qui a dévasté la ville de Mocoa en Colombie dans la nuit du vendredi 30 mars au samedi 1er avril. Le bilan de cette tragédie s’élève à date, à 254 morts, plus de 200 disparus et plusieurs centaines de blessés.



« En cette éprouvante circonstance, le Président Moïse tient à rassurer les familles des victimes et les personnes affectées par cette tragédie sans précédent, de la solidarité du peuple haïtien et leur adresse, au nom de ce dernier, sa compassion et ses plus sincères condoléances.



Le Chef de l’État étend les sympathies du peuple haïtien aux populations de la région andine du nord-ouest de l’Amérique latine, sévèrement affectées depuis plusieurs semaines par de fortes pluies, dues au phénomène climatique El Niño, provoquant des inondations notamment au Pérou, où 101 morts et plus de 900,000 sinistrés ont été rapportés à ce jour, ainsi qu’en Équateur qui déplore 21 morts et 1,280 sinistrés. »



