Haïti - Politique : Mirlande Manigat pour la rédaction d’une nouvelle Constitution





Alors la Commission spéciale pour l’amendement de la Constitution de la Chambre des Députés a lancé officiellement le début de ses travaux mercredi dernier http://www.haitilibre.com/article-20516-haiti-actualite-zapping-politique.html , la constitutionnaliste Mirlande Hyppolite Manigat, tout en reconnaissant que le processus d’amendement est une réaction naturelle, elle se positionne de préférence pour la rédaction d’une nouvelle Constitution.



Elle rappelle qu’en 2011, les parlementaires avaient fait 104 amendements dans la Constitution de 1987, amendements qui avaient finalement apportés au cours des années plus de problèmes que de solutions. Pour Mme Manigat, amender la Constitution actuelle déjà amendée, ne serait que du « rafistolage ». Elle rappelle que la Constitution de 1987 avait été rédigée pour répondre aux attentes de la population de l’époque, qui ne voulait plus jamais revenir à un régime dictatorial.



Toute en estimant que certains acquis de la Constitution de 1987, doivent être conservés, elle trouve qu’écrire une nouvelle Constitution moderne qui répondra aux attentes de la population d’aujourd’hui, est la meilleure formule.



Elle souligne que l’élaboration d’une nouvelle Constitution ne doit pas être l'affaire d’un groupe de personnes ni du gouvernement, mais que c’est l’affaire de tous les citoyens et qu’il est important dans le processus d’élaboration de cette nouvelle Constitution, de consulter une bonne partie de la population afin de confronter les idées et discuter des propositions.



TB/ HaïtiLibre