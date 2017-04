Haïti - Actualité : Zapping...





Permettre le travail 24/24... :

Lors de l'installation de Bernard Schettini comme nouveau Directeur Général de la Société Nationale des Parcs Industriels (SONAPI), Pierre Marie du Meny, le Ministre du Commerce et de l’Industrie conformément à sa feuille de route a déclaré « Il faut travailler avec les secteurs concernés pour apporter des modifications nécessaires dans le Code du travail afin de permettre aux entreprises de travailler 24/24 [système des 3 x 8 heures] ». http://www.haitilibre.com/article-20544-haiti-politique-feuille-de-route-du-ministre-du-commerce-et-de-l-industrie.html



Foot : Les U17 s’entrainent à Rio :

La Sélection U17 est en préparation à Rio De Janeiro pour le championnat de la CONCACAF qui se déroulera au Panama du 19 au 27 Avril 2017. Haïti affrontera le Curaçao, le Panama et le Honduras.



Moïse : Mesures pour les étudiants :

Vendredi soir à Jérémie, le Président Jovenel Moïse a rencontré des étudiants de l'Université Publique de la Grand'Anse (UPGA), autour de plusieurs mesures d'accompagnement des universités et écoles publiques et privées du pays, tels que la mise en place de bus scolaires, l'établissement d'un système de crédit-étudiant, à partir du programme « Kore Etidyan », etc...



Don de la photographe française Chantale Regnauld :

La photographe française Chantale Regnauld a fait don d'une série de photographies au Bureau National d'Ethnologie (BNE). Ces photos prises dans les années 80, mettent en relief l'élégance des hounsis (femmes initiée) dans les lakou vodou souvnans mistik. L’artiste haïtien Erol Josué, Hougan, Directeur Général du BNE, qui a reçu ce don, tient à remercier Mme Regnauld pour ce présent, qui selon lui, « immortalise des morceaux de mémoire du vodou, l'un des piliers fondamentaux de notre patrimoine culture immatériel ».



Nouvelle Direction à la TNH :

Jean Michel Lapin, le Directeur Général du Ministère de la Culture, a installé Gamall Jules Augustin, comme nouveau Directeur Général de la Télévision Nationale d’Haïti (TNH). Michel Lapin a invité le nouveau DG à travailler pour que la TNH puisse jouer pleinement son rôle dans la société haïtienne conformément aux souhaits de l’Exécutif.



France : Coopération dans le secteur de l’éducation :

L’Ambassadrice de France accréditée en Haïti, Mme Elisabeth Béton Delegue accompagnée de Mme Benedicte Gazon, Responsable de l'Agence Française de Développement (AFD) en Haïti, a rendu une visite de courtoisie à Pierre Josué Agénor Cadet, le nouveau Ministre de l’Éducation Nationale. Les dossiers de coopération en éducation entre Haïti et la France ont été au cœur des échanges. Les deux parties ont réitéré leur volonté de poursuivre les actions de coopération en cours dans l’éducation et de les renforcer au besoin.



HL/ HaïtiLibre