Haïti - Politique : Une femme à la tête de l'administration de Port-au-Prince





Lundi, le Maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry, a procédé à l’installation de Mme Anne-René Louis comme nouvelle Directrice Générale de l'Administration Communale.



Selon le Maire, Chevry, ce changement au niveau de la Direction Générale de la Municipalité vise à donner une nouvelle impulsion à l'Administration pour mieux répondre aux attentes des contribuables précisant « Madame Anne-René Louis n’est pas une politicienne, mais une grande technicienne qui va apporter tout son savoir-faire pour la bonne marche de la Mairie ».



Dans ses propos de circonstances, après avoir remercié le Maire Chevry pour la confiance placée en elle, la nouvelle Directrice Générale a estimé que cette une opportunité qui lui est offerte pour servir la collectivité et promis promet de tout mettre en œuvre afin de remettre l'Administration sur les rails et de travailler pour la pleine et entière satisfaction des contribuables.



HL/ HaïtiLibre