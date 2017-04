iciHaïti - Politique : Nouveau DG à la Communication





Lundi, Limond Toussaint, le nouveau Ministre de la Culture et de la Communication, a procédé à l’installation de Calvin Cadet comme Directeur Général de la Communication. Il remplace à ce poste le Directeur sortant Necaire Grégoire.



Dans ses propos de circonstance, le Ministre Toussaint, a affirmé que le choix de Calvin Cadet est fait dans le souci de donner une nouvelle impulsion à la communication du Gouvernement. Tout en promettant son assistance au nouveau Directeur, le Ministre l’a appelé à collaborer avec les médias pour la construction d’un dialogue permanent.



Dans son intervention, Calvin Cadet a promis d’organiser, de gérer et d’administrer avec diligence, sérieux et intégrité. Il entend mettre à profit l’expérience déjà acquise au sein du Ministère dont il a déjà occupé cette fonction, pour relever les défis affirmant « Je mesure avec sérénité l’ampleur de la responsabilité de tenir la population informée du plan national de développement économique et social du Gouvernement ».



IH/ iciHaïti