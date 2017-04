Haïti - Économie : Impacts des transferts de la diaspora sur l'économie nationale





Une conférence débat organisée fin mars par le Conseil de Développement Économique et Social (CDES), autour du thème: « Haïti, les transferts de fonds, impacts sur l'économie nationale » a été l'occasion fin mars, pour des experts, de conduire des analyses sur les transferts de l'extérieur vers Haїti et vice-versa. Différents thèmes ont été débattus parmi lesquels: Les flux entrants et sortants: composantes et destinations, Impact des transferts sur l'économie nationale et une analyse des transferts de fonds du point de vue des différentes structures politiques du pays. Plusieurs points sont à retenir de cette conférence, notamment :



Les envois de fonds de la diaspora en hausse constante depuis 20 ans, sont passés de 2,195 millions de dollars américains en 2015 à 2,358 millions de dollars en 2016, soit une augmentation de 7.4% selon les données préliminaires fournies par la BRH et pourraient atteindre, selon les estimations 2,7 milliards soit 29,2% du PIB.en 2020 ;



L’émigration massive majoritairement illégale d’haïtiens vers l’Amérique du Nord, les Caraïbes et l’Amérique du Sud, coïncident avec l’augmentation des transferts ;



Louis Naud Pierre, Coordonnateur général du CDES a révélé que des études montrent, que plus les gens font des études avancées et occupent des postes importants à l’extérieur du pays et moins ils envoient d’argent en Haïti ;



Fritz Duroseau, membre du Conseil d’administration de la BRH, a présenté les impacts des transferts de la diaspora sur le cadre macroéconomique. Il croit que ces transferts ont une influence positive sur le taux de change et l’inflation, mais une influence négative sur la croissance économique, car ces transferts financent des importations. Jean Baden Dubois, le Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti (BRH) abonde sur ce dernier point précisant « À part la construction de résidences, l’acquisition d’instruments aratoires et d’autres outils de production, les transferts de fonds, de la diaspora financent de plus en plus les importations de produits alimentaires ou d’habillement au détriment de la production locale » ;



Le Gouverneur Dubois a soulevé le niveau important des transferts de fonds d’Haïti vers l’extérieur, pour financer l’éducation, faisant remarqué que le dynamisme des transferts vers l’extérieur, contribue à une véritable fuite des cerveaux. Rappelant qu’Haïti compte des étudiants dans les universités de nombreux pays, outre la République Dominicaine, ont les retrouvent en Amérique du Nord, en Europe, au Chili et dans d’autres pays. Selon la BRH, plus de 300 millions de dollars ont quitté Haïti en 2016 pour financer ces études dont 21 millions en République voisine.



PI/ HaïtiLibre