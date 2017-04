Haïti - Actualité : Zapping...





17e anniversaire de l’assassinat de Jean Dominique :

Lundi, ramène le 17e anniversaire de l'assassinat du journaliste Jean Leopold Dominique, abattu à l'entrée de la station Radio Haiti Inter, en même temps que le gardien de sécurité Jean-claude Louissaint. 17 ans après, la justice haïtienne peine à mettre en lumière les responsables... L’ancien Secrétaire d’État, Delva a dénoncé l'impunité dont jouissent les auteurs de ce crime...



La résidence du Député Y. Geste mitraillée :

Yvon Geste, le Député de Miragoâne (PHTK), dénonce l’agression dimanche soir, d'un groupe d’individus qui ont tiré sur sa résidence privée. Le parlementaire n’était pas présent au moment de l’attaque. Il affirme que les autorités détiennent des d'éléments qui pourraient les mettre sur la piste des tireurs...



Le CEP confirme la date des résultats :

Le Conseil Électoral Provisoire (CEP), maintient la date du 23 avril pour la publication des résultats définitifs des élections locales. Selon Me Carlos Hercules, Vice-président du Conseil, il ne reste qu'un seul cas à être entendu par le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN).



Environnement : Opération coup de poing à PAP :

Samedi une rencontre a eu lieu entre les Ministères de l'Environnement et de l'Intérieur avec les maires de la zone métropolitaine et le Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS).



Pierre Simon Georges, Ministre de l'environnement et Max Rudolph Saint-Albin, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales ont annoncé que le Gouvernement prévoyait lancer dans les prochains jours une opération, baptisée « Opération coup de point » en vue de nettoyer la capitale et la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui croulent sous les détritus et les immondices...



AVIS : restitution des biens de l’État :

Les anciens cadres de l'Administration publique détenant des matériels de l'État ont un délai de 15 jours pour les restituer. En cas du non-respect de cette disposition, les contrevenants tomberont sous le coup de la loi.



Double installation :

Jean Michel Lapin, le Directeur Général du Ministère de la Culture et de la Communication, a procédé à l’installation de Marc Exavier, comme Directeur Général de Radio Nationale d'Haïti (RNH) et d’Yves Penel, comme Directeur Général du Théâtre Nationale d'Haïti.



