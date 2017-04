Haïti - Grand Sud : Moïse compte sur l’aide des ONG et de l'international





Mardi au Palais National, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, du Président du Sénat, Youri Latortue, et du Président de la Chambre des Députés, Cholzer Chancy, a rencontré, une importante délégation du Core Group, conduite par Sandra Honoré la Représentante spéciale du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, autour de la situation difficile que connaît la population du grand Sud, plus de 6 mois après le passage de l'ouragan Matthew dans cette région.



Le Président de la République, qui vient d’achever une tournée dans le département de la Grand'Anse a fait remarquer aux partenaires internationaux que les perspectives ne seront guère prometteuses sans une action forte, énergique et coordonnée de la part des institutions de l'Etat.



Déplorant la situation précaire dans laquelle vivent les habitants du grand Sud, le Chef de l'État en appelle à une coordination des interventions des ONG sur le terrain à travers les structures étatiques, par la mise en place d'une instance technique chargée d'assurer l'efficacité et l'efficience des actions.



Rappelant l'imminence du début de la prochaine saison cyclonique (Juin), Moïse a insisté sur la nécessité de définir un cadre légal approprié pour opérer des interventions d’urgence dans le grand Sud. Des rencontres entre le Chef de l’État, des parlementaires et des ONG opérant dans les zones ciblées sont prévues dans le cadre d'une démarche concertée en vue de définir avec les acteurs concernés un cadre de coordination des interventions au bénéfice de la population du grand Sud.



« La volonté est réelle de faire de la situation dans le grand Sud un modèle de réussite à laquelle je convie tous ceux qui n'ont jamais refusé leur concours, leur support de toute nature à notre pays » a déclaré le Président Moïse, qui a donné la garantie que l'État assumera son rôle de leader et de régulateur dans la concrétisation de projets de développement dans le Grand Sud.



En savoir plus sur le « Core Group » :

Le « Core Group » est composé des Ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la France, de l’Espagne, des Etats-Unis d’Amérique, de l'Union Européenne et du Représentant spécial de l’Organisation des États Américains (OEA).



