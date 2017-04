Haïti - Politique : Installation du Secrétaire d’État à l'Intégration des Personnes Handicapées





Mardi, le Ministre des Affaires Sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, en présence de cadres du Ministère, des employés du BSEIPH, de représentants d'Organisations nationales et internationales travaillant dans le domaine du handicap à procédé à l’installation de Gérald Oriol Jr comme Secrétaire d’État à l'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH). Rappelons que Gérald Oriol Jr, qui a été reconduit dans ses fonctions par le Gouvernement Moïse-Lafontant, a débuté comme Secrétaire d’État en octobre 2011 sous le Gouvernement Martelly http://www.haitilibre.com/article-5660-haiti-social-impressionnant-bilan-du-bseiph.html



Dans son discours de circonstance, M. Oriol s'est engagé à œuvrer encore plus avec la collaboration de tous les secteurs de la vie nationale pour une amélioration concrète des conditions de vie des personnes en situation de handicap.



Extrait du discours de Gérald Oriol Jr. :



« [...]

Je suis appelé à poursuivre la phase d’institutionnalisation des politiques publiques en matière de handicap, tout en œuvrant à l’amélioration concrète des conditions de vie des personnes handicapées. Ce travail, à nature transversale, ne peut être mené à bon port qu’avec la collaboration et l’énergie positive de tous les acteurs directement concernés mais aussi qu’avec la contribution de tous les secteurs de la vie nationale.



Je garantis à tous que nous allons travailler ensemble pour aller beaucoup plus loin dans la lutte pour la pleine reconnaissance des droits des citoyens et citoyennes vivant avec un handicap. Ainsi, j’en appelle à la collaboration des partenaires du secteur public, du secteur privé des affaires, des partenaires de la communauté internationale, de la société civile, et surtout je fais appel à la collaboration des associations et institutions nationales et internationales travaillant dans le domaine du handicap, des personnes handicapées elles-mêmes et de toutes les Haïtiennes et les Haïtiens de partout.



Inclure, c’est travailler ensemble pour relever les défis et construire autrement l’avenir. Plus qu’avant, nous optons pour un travail d’équipe et la poursuite des chantiers ouverts. De nouveaux chantiers seront également explorés. En tout et partout, nous devons agir avec intégrité, efficacité et professionnalisme.



Anciens et nouveaux collaborateurs du BSEIPH, à quelque niveau que vous appartenez, je compte sur vous [...] Il est plus que jamais nécessaire que les personnes handicapées reçoivent des services dans la dignité et le respect. Que nous ayons peu ou grand moyen, nous leurs devons en tout temps un accueil chaleureux [...] »



