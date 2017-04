Haïti - Culture : Les Semaines culturelles haïtiennes en Europe (Programme)





Dans le cadre du Programme Européen pour la Culture, les semaines culturelles haïtiennes se dérouleront en Italie à Milan, au Stecca 3.0, du 5 au 9 avril, en France, à Rennes du 11 au 15 avril et en Belgique à Bruxelle au mois de juin prochain pour clore le cycle des activités internationales de ce programme.



Soulignons que le Programme Européen pour la Culture est mis en œuvre par le Volontariat pour le Développement d'Haïti (VDH) en partenariat avec la Fondation AfricAmericA et l'ONG italienne COOPI. Il est financé à 90% par l'Union Européenne sur 30 mois de 2015 à 2017 et vise à contribuer, à travers la culture, au développement économique et social d'Haïti, en renforçant les capacités opérationnelles des organisations culturelles et des professionnels de la culture, à travers la constitution d'un fonds d'appui à la création-production-diffusion, la formation (académique et technique) et le développement de marchés à l'international.



Dans chacune des trois villes européennes sélectionnées, une exposition artisanale, accompagnée d'un catalogue trilingue, sera présentée comportant des produits traditionnels ainsi que des pièces créées par les artisans haïtiens. Des artistes et artisans haïtiens se déplaceront pour rencontrer le public et les professionnels européens, comme le sculpteur Eddy Jean Remy qui sera présent à Milan, accompagné de Guesly Michel, étudiant certifié de la formation en gestion des organisations culturelles au Campus Henry Christophe de l'Université d'Etat d'Haïti à Limonade. De son côté, Jean Jean Roosevelt retrouvera Dan Junior à Rennes.



Programme des deux premières semaines culturelles :



ITALIE



Semaine culturelle à Milan



5 au 9 Avril 2017 : Exposition d'artisanat haïtien « Culture à porter » par le designer Arturo Vittori

Exposition de photographies et vidéo de Andrea Ruffini

Marché de fer découpé



6 avril 2017 : Cocktail d'ouverture avec la participation de Claudio Ceravolo, Président de COOPI, Pierfrancesco Majorino, conseiller de la ville de Milan, Emmanuel Charles, Ministre Conseilé Chargé d'Affaires pour Haïti, Marco Umberto Pasini, Consul honoraire d'Haïti, Morena Zucchelli, responsable COOPI en Haïti, Eddy Jean Remy, artiste haïtien, et Arturo Vittori, architecte et designer



Suivi de la présentation de l'atelier « Culture à Porter »



7 avril 2017 : Démonstration de fer découpé par Eddy Jean Remy



8 avril 2017 : Rencontre avec Chiara Alluisini, Secrétaire générale de la Fondation Marcegaglia et la photographe Federica Bottoli

Suivi de démonstration culinaire avec Theodor Thérèse, chef haïtien



Note : Toutes les activités ont lieu à Stecca 3.0, Via g. De castillia, 26, à Milan (MM Isola/Gioia)



FRANCE



Semaine culturelle à Rennes :



Du 11 au 15 avril 2017 : Exposition d'artisanat haïtien

Exposition de photographies et de vidéos de Andrea Ruffini

Espace Aimé Césaire (15 rue des frères Moine, Rennes)



13 avril 2017 à 6h00 p.m. : Conférence de Mathilde Périvier, Doctorante en Anthropologie sociale et ethnologie (EHESS) sur « Les bandes à pieds : des institutions dans l'univers musical haïtien »



Amphithéâtre de la Maison internationale de Rennes (7, quai Chateaubriand, Rennes)



14 avril 2017 à 11h00 p.m.

Concert de musique avec Jean Jean Roosevelt et Dan Junior

Discothèque Le Mango (25 Rue du Noyer, Rennes)



Le Collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (COSIM) de Rennes, finalisera la programmation par des activités de leur choix : défilé de mode ou encore démonstration culinaire.



HL/ HaïtiLibre