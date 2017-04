Haïti - FLASH : Résultats définitifs - Plaisance du Nord et département du Centre





Suite aux arrêts du BCEN, après délibération et conformément à l’article 188 du Décret électoral du 2 mars 2015, le Conseil Électoral Provisoire, proclame le résultats définitif de l'élections législatives complémentaires pour la circonscription de Plaisance du Nord (Député) et pour le Département du Centre (Sénateur).



DÉPUTÉ :

2e tour des élections législatives complémentaires Député (résultats définitifs), circonscription Plaisance (Nord)



Audne Alcide (VERITE) 4,554 votes (52.22%)

Renaud Jean Baptiste (PHTK) 4149 votes (47.58%)



SÉNATEUR :

2e tour des élections législatives Sénateur 1/3 (résultats définitifs), département du Centre



Rony Célestin (PHTK) 42710 votes (49.59%)

Abel Descollines (KID) 42613 votes (49.50%)



Les résultats seront également disponibles à la Direction des Opérations électorales, situé à la route de Frères, à Pétion-ville, au numéro 133 ; au niveau de tous les Bureaux Électoraux Départementaux (BED) et communaux (BEC).



HL/ HaïtiLibre