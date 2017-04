Haïti - Politique : Premier Conseil de gouvernement





Mercredi après-midi à la Primature, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant a présidé son premier Conseil de Gouvernement.



Lors de ce Conseil, ont été abordés entre autres : le plan d’action du gouvernement et le budget rectificatif ; le cadre réglementaire et légal supportant l’action gouvernementale ; le fonctionnement du gouvernement (notamment la saisine du conseil des ministres, la question de nomination et révocation des fonctionnaires, la communication intergouvernementale) et le suivi des instructions et recommandations du Chef de l’État lors des 1er et 2e Conseil des ministres.



Un bilan sur la préparation de programme d’urgence lancé par le Président Moïse en réponse aux problèmes des populations de la Grand’Anse, 6mois après le passage de Matthew a également été présenté.



Le Premier Ministre a annoncé la tenue d’une retraite gouvernementale afin de débattre des sujets d’intérêt général comme entre autres : la déclaration du patrimoine et les lois de la République.







HL/ HaïtiLibre