Haïti - Jacmel : Installation du nouveau Délégué Départemental du Sud-Est





Mercredi 5 avril, Max Rodolph Saint-Albin, le nouveau Ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales a procédé à l’installation de l’ingénieur Pierre-Michel Lafontant comme nouveau Délégué Départemental du Sud-Est. Il remplace à ce poste, Alex Michel Leroy qui a assuré cette fonction pendant 12 mois sous le Gouvernement provisoire Privert.



La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée dans la matinée, au Tribunal de Première Instance de Jacmel en présence de nombreuses personnalités, notamment des membres du Conseil municipal de Jacmel, du personnel de la Délégation du Sud-Est, de l’ex-sénateur Edwin Daniel Zenny, des directeurs et directrices de différentes directions déconcentrées dans la région, des proches et amis du Délégué Lafontant.



Après les remerciements traditionnels, Pierre-Michel Lafontant qui avait déjà occupé ce poste durant 5 ans sous la présidence de Michel Martelly, s'est dit prêt à aborder les grands problèmes auxquels le département se trouve confronté, citant comme exemple : l’électricité et l’achèvement de la construction du Complexe administratif dans la localité de Monchil, à Jacmel.



Dans son intervention, le Ministre Saint-Albin a dit espérer, que le nouveau Délégué s’assurera de l’application de la politique du Gouvernement, en privilégiant l’intérêt de la population afin de sortir le peuple haïtien de la misère, exhortant le nouveau Délégué à faire preuve de « leadership » en donnant de bons résultats.



Par ailleurs, le Ministre s’est dit ouvert à recevoir de la part de la délégation du Sud-Est les doléances qui seront formulées par la population pour l’avancement du département.



HL/ HaïtiLibre / Claudy Bélizaire (Correspondant Jacmel)