Haïti - Actualité : Zapping...





Propos du DG de la PNH :

« Il est temps pour nous de réveiller notre conscience citoyenne pour comprendre que le futur de ce pays ne peut se construire, que par ses filles et ses fils ayant un sens élevé de civisme, de patriotisme et surtout d’esprit d’entente » dixit Michel-Ange Gedeon, le Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti (PNH)



Manifestation d’étudiants en Géologie :

Mardi une manifestation des étudiants de l'École Nationale de Géologie Appliquée (ENGA) a été dispersée à coup de gaz lacrymogène par la police à l'annexe du Ministère de l'Education Nationale, à Nazon. Les protestataires réclamaient notamment de nouveaux locaux ainsi que l'allocation d'un budget adéquat au fonctionnement de l'ENGA.



Vers la construction du Palais législatif ?

Youri Latortue, le Président du Sénat et Cholzer Chancy, le Président de la Chambre des députés, demandent au Gouvernement de privilégier la construction du Palais législatif parmi les grands chantiers qu'il compte lancer pour l'exercice fiscal en cours. Ils souhaitent également que le gouvernement engage une autre firme sur ce projet, dont le coût est évalué à environ 30 millions de dollars américains.



Projet de plateforme syndicale chez les fonctionnaires :

Des agents des ministères de l'Éducation nationale, de la Justice, de l'Environnement, de l'Office National d'Assurance vieillesse (ONA) et de l'Office d' Assurance Véhicules Contre Tiers (OAVCT) entre autres... se préparent à monter une plateforme syndicale afin de mieux défendre leurs intérêts.



Vers une modification du Code du travail :

Mardi s'est tenu une rencontre, entre les Commissaire sénateurs de la Commission, qui travaillent sur l'amendement du Code du travail et les responsables de l'Association Des Industries d'Haïti (ADIH) en vu de permettre aux manufactures et aux usines de travailler 24/24 (3 vacation de 8 heures) ce qui permettra la création de plus d’emplois en Haïti.



Visites stratégiques à la BLTS :

Mercredi Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police National d’Haïti (PNH) accompagné du Commissaire de Police de la Minustah (UNPol), et deux représentants du Bureau International des Affaires Narcotiques et du Renforcement de la Loi (INL) de l'Ambassade américaine a visité respectivement le local de la Brigade de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants (BLTS) à Lavaud (Port-de-Paix) et l' île de la Tortue. Ces visites avaient une portées hautement stratégique dans le cadre de la lutte contre le traffic de stupéfiant en Haïti.



HL/ HaïtiLibre