Haïti - Actualité : Zapping...





Le Ministre du Commerce au Sénat :

Mercredi, Pierre Marie du Meny, le Ministre du Commerce et de l’industrie a répondu aux questions des sénateurs de la Commission « Economie et Finances » autour de l’exécution de la feuille de route du gouvernement http://www.haitilibre.com/article-20544-haiti-politique-feuille-de-route-du-ministre-du-commerce-et-de-l-industrie.html . La Commission voulait en savoir plus sur les stratégies qui seront mise en œuvre pour créer des emplois dans le pays, renforcer la production nationale et revaloriser notre monnaie nationale.



Le DG du Ministère de l’Éducation remplacé :

Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l'Éducation Nationale a annoncé la nomination et l’installation prochaines d'un nouveau Directeur Général au ministère, suite à la publication sur les réseaux sociaux de photos compromettantes du Directeur sortant Louis Marie Cador...



Renforcement des liens diplomatiques :

Afin de renforcer les liens de coopération entre des membres du corps diplomatique en Haïti, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant a reçu à la Primature les visites de l’Ambassadeur cubain Luis Castillo Campos, de l’Ambassadeur d'Espagne en Haïti, Manuel Lorenzo García-Ormaechea et de Mgr Eugene Martin Nugent, le nonce apostolique. Les échanges ont porté sur des champs d’intervention des différents ambassadeurs à travers les relations bilatérales entre leurs pays respectifs et Haïti.



Le Sénat compte inviter un ministre chaque semaine :

Le Sénat compte inviter chaque mercredi un membre du gouvernement en séance plénière pour expliquer aux sénateurs leur feuille de route. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mission de contrôle du Parlement a précisé le Sénateur Youri Latortue, Président de la Chambre haute.



La Ministre de la santé à la Chambre basse :

Marie Greta Roy Clément. la Ministre de la Santé Publique a répondu a une invitation de la Commission Santé de la Chambre basse, pour discuter du fonctionnement des hôpitaux publics et la procédure d'administration des derniers examens officiels aux étudiants en sciences infirmières. La Ministre Clément a annoncé la création d'une Commission transitoire pour évaluer l'examen final des étudiants finissants en Sciences infirmières où moins de 4% des 2,880 étudiant en soin infirmier ont réussi les épreuves http://www.haitilibre.com/article-20348-haiti-formation-moins-de-4-des-etudiants-en-soins-infirmiers-ont-reussi-l-examen-d-etat.html



Laurent Lamothe à Miami :

Mercredi l'ancien Premier Ministre Laurent Lamothe, accompagné de son frère, Ruben et de sa mère a participé au Centre Culturel Little Haiti à Miami, à une conférence de presse pour présenter les plans du 2ème Gala annuel du « Global Empowerment Mission » (GEM). A cette occasion, une vidéo a été projetée pour mettre en lumière quelques-unes des actions humanitaires qui se déroulent dans les villages ruraux d'Haïti.



