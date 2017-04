Haïti - Diplomatie : Haïti discute du Venezuela avec le Congressman Jeff Duncan





Jeudi, l'Ambassadeur d’Haïti à Washington, Paul Altidor a rencontré le Congressman américain Jeff Duncan, Président du Sous-comité de l'hémisphère occidental pour discuter entre autres de la relation bilatérale entre les États-Unis et Haïti, du Venezuela et du départ de la Minustah d'Haïti.



« Je suis heureux de rencontrer le “Chairman” Duncan pour continuer la pratique de longue date de notre discours ouvert entre l'Ambassade et les membres du Congrès américain » a déclaré l'Ambassadeur Altidor. « Nous, compte tenu de notre conviction de respecter les principes démocratiques, encourageons les acteurs du Venezuela à s'engager dans un dialogue pour adresser et peut-être résoudre cette question politique interne. Haïti et d'autres pays de la région, par l'intermédiaire de l'OEA et d'autres, peuvent jouer un rôle essentiel dans la médiation de cette discussion, le cas échéant, sans compromettre la souveraineté du Venezuela. »



En plus du Venezuela, le départ de la Minustah a été discuté, ainsi qu'une visite de la délégation du Congrès dans un proche avenir « Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec le “Chairman” Duncanet d'autres dirigeants du Congrès pour faciliter la venue d’une délégation du Congrès en Haïti. Ces voyages renforcent encore le lien entre nos deux nations et constituent une opportunité pour les membres de rencontrer l'administration récemment élue en Haïti, tout en évaluant la nature des efforts américains sur le terrain. »



HL/ HaïtiLibre